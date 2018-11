Fluminense e Sport empatam sem gols no Rio e estacionam no Brasileirão

Em jogo sem grandes emoções, Fluminense e Sport não conseguiram se afastar da zona de rebaixamento ao empatar sem gols, na noite deste domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense chegou ao terceiro jogo sem vencer e segue em zona intermediária na classificação em décimo lugar com 41 pontos, seis da degola e seis da zona de classificação à Libertadores. O Sport, por outro lado, chegou ao quarto jogo sem derrota e se consolidou fora do Z4, com 37 pontos, em 16.º.

Com desfalques, o time carioca abandonou o esquema com três zagueiros e mandou a campo uma formação diferente, com Júnior Dutra, Everaldo, Marcos Júnior e Luciano no ataque. Sem um meia de ofício, os quatro se revezavam no sistema de criação.

A estratégia funcionou no início, pois o Fluminense conseguiu encontrar espaços carregando a bola no meio da defesa do Sport. Numa delas, Júnior Dutra exagerou dentro da área e acabou desarmado antes de finalizar. O primeiro chute ao gol veio aos 19 minutos. Após boa troca de passes, Everaldo cruzou e Marcos Júnior finalizou para boa defesa de Maílson.

O tempo foi passando e o Sport conseguiu equilibrar as ações, esfriando o jogo do mandante. Na única chance de gol criada pelos pernambucanos, Michel Bastos arriscou e carimbou a trave de Júlio César.

Apesar do susto, o Fluminense seguiu buscando o ataque nos minutos finais da primeira etapa, mas seguiu esbarrando nos erros de passe do meio para frente, irritando a torcida, que vaiou o time após o apito final do primeiro tempo.

O Sport voltou com uma nova postura no segundo tempo, adiantando os homens de meio-campo e tentando ficar mais com a bola no campo de ataque. O time aumentou a posse de bola, mas não conseguiu assustar Julio César. Com esta mudança, o Fluminense teve espaço para contra-atacar, mas seguiu errando passes do meio para frente e desperdiçando ataques promissores. Quem tentou surpreender foi Luciano. Ele arriscou de fora da área e tirou tinta da trave de Maílson.

O jogo seguiu caminhando sem emoções. Os donos da casa chegaram a abrir o placar aos 41 minutos com Luciano, mas a arbitragem assinalou impedimento no momento da finalização.

Na próxima rodada, o Fluminense tem pela frente o líder Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, enquanto o Sport recebe o Vitória, na Ilha do Retiro. Os dois jogos acontecem na quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 0 SPORT

FLUMINENSE – Júlio Cesar; Igor Julião, Paulo Ricardo, Digão e Ayrton Lucas; Richard, Jadson e Junior Dutra (Danielzinho); Everaldo (Matheus Alessandro), Luciano e Marcos Júnior (Cabezas). Técnico: Marcelo Oliveira.

SPORT – Maílson; Claudio Winck, Ernando, Adryelson e Raul Prata; Marcão Silva, Jair, Michel Bastos e Gabriel (Neto Moura); Matheus Gonçalves (Rogério) e Hernane (Andrigo). Técnico: Milton Mendes.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS – Gabriel e Claudio Winck (Sport).

RENDA – R$ 85.355,00.

PÚBLICO – 11.630 pagantes (12.256 presentes).

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).