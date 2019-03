Fluminense decepciona e empata sem gols com chilenos na estreia da Sul-Americana

O Fluminense decepcionou os pouco mais de nove mil torcedores que foram nesta terça-feira ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para verem a estreia na Copa Sul-Americana. O time abusou das jogadas aéreas e não encontrou o caminho do gol. Ficou no empate por 0 a 0 e agora fará o confronto da volta no Chile, no dia 20 de março, para tentar avançar à segunda fase da competição continental.

Fora de casa, pelo menos o Fluminense terá a vantagem de uma igualdade com gols para se classificar. Um novo 0 a 0 levará a decisão da vaga para a disputa de pênaltis. O jogo desta terça-feira era para ser disputado no último dia 13, mas a tragédia no CT do Ninho do Urubu, do Flamengo, provocou o adiamento por conta do clássico Fla-Flu na semifinal da Taça Guanabara – o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Em campo, apesar de o Fluminense ter conseguido levar vantagem no jogo aéreo, graças ao bom aproveitamento do lateral-esquerdo Caio Henrique nos cruzamentos, o time não mostrou criatividade para furar o bloqueio do adversário – o meia Paulo Henrique Ganso não pode jogar por não ter sido inscrito a tempo na Copa Sul-Americana. O técnico Fernando Diniz não encontrou soluções para superar a retranca chilena e a torcida ficou na bronca no final do jogo e vaiou os jogadores.

O Fluminense não conseguiu nem mesmo se aproveitar da maior preocupação do Antofagasta, que era o goleiro Hurtado. Apenas a terceira opção para a posição no elenco do clube chileno, o jogador se destacou aos fazer pelo menos três grandes defesas em duas cabeçadas – uma do zagueiro Matheus Ferraz e outra do atacante colombiano Yony González. O goleiro ainda conseguiu um milagre no segundo tempo, quando González pegou uma sobra de escanteio livre e chutou para a sua melhor intervenção.

As atenções do Fluminense voltam agora para o Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira, o time volta a campo pela segunda rodada da Taça Rio – o segundo turno do Estadual. Às 16 horas, no estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro, o adversário será o Resende, que foi semifinalista da Taça Guanabara (primeiro turno).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 x 0 ANTOFAGASTA-CHI

FLUMINENSE – Rodolfo; Gilberto, Digão, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Airton, Bruno Silva (Marcos Calazans) e Daniel (Dodi); Luciano, Yony González (Marcos Paulo) e Everaldo. Técnico: Fernando Diniz.

ANTOFAGASTA-CHI – Hurtado; Fierro, Tomás Asta-Buruaga, Alejandro Delfino e Nicolás Peñalillo; Cristian Rojas, Gabriel Sandoval, Marco Collao (Francisco Sepúlveda) e Jason Flores (Eduard Bello); Felipe Flores e Tobías Figueroa (Balboa). Técnico: Gerardo Ameli.

CARTÕES AMARELOS – Everaldo (Fluminense); Balboa, Felipe Flores e Cristian Rojas (Antofagasta).

ÁRBITRO – Arnaldo Samaniego (Fifa/Paraguai).

RENDA – R$ 256.425,00.

PÚBLICO – 9.109 pagantes (9.616 no total).

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).