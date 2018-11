Flu pega o Bahia para encerrar jejum de gols e confirmar permanência na Série A

Em má fase e há cinco jogos sem marcar um gol sequer, o Fluminense vai a Salvador enfrentar o Bahia nesta quinta-feira, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, com o objetivo de confirmar a sua permanência na Série A e impedir quebre um recorde negativo. O duelo é válido pela 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem contabilizar os acréscimos, o Fluminense está há 478 minutos sem balançar as redes. O último tento marcado foi do zagueiro Digão, no triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, o último da equipe no torneio, no dia 21 de outubro, isto é, há mais de um mês.

Se a equipe carioca passar mais um jogo sem vencer o goleiro adversário, quebrará um recorde negativo que já dura 44 anos. No Brasileirão de 1974, o Fluminense ficou 530 minutos de jejum. Luciano, um dos responsáveis pela seca de gols, não fugiu do assunto.

“(O gol) Não está saindo por falta de sorte. Fico chateado, afinal, sempre tento marcar gol para ajudar o time e meus companheiros. Os gols não estão saindo, mas estou tentando. Espero que acabe o quanto antes (o jejum). Quem sabe na quinta-feira para a gente conquistar um grande resultado”, disse.

As chances de rebaixamento são pequenas, mas ainda existem. O time carioca tem 42 pontos, não tão longe do grupo dos quatro piores colocados. Um triunfo simples diante do Bahia garante o Flu na elite do futebol brasileiro. Caso contrário, a situação pode piorar e a crise, que já está instalada, aumentar. “O que todos podem esperar da gente é um time que vai competir os 90 minutos para buscar esta vitória. Precisamos sair de lá com um resultado bom”, projeta o volante Jadson.

Depois do empate sem gols com o Ceará, os jogadores admitiram a indignação em razão do atraso dos salários. Marcos Junior cobrou uma posição da diretoria e Richard chegou a reclamar publicamente das dívidas do clube com os jogadores, que estão há dois meses sem receber salários e há cinco sem os direitos de imagem. Para piorar, os atletas foram vaiados por parte da torcida no último jogo.

Mas, se depender de Jadson, a insatisfação com o clube não entrará em campo nesta quinta. “O que nós jogadores controlamos é dentro de campo. Fora, nós não temos controle. Temos tido dificuldades dentro de campo para conseguir os pontos necessários, mas nós passamos por momentos difíceis esse ano e demos a volta por cima. Dentro de campo, estamos procurando resolver nossos problemas.”

O técnico Marcelo Oliveira terá problemas para escalar o meio de campo da equipe. Richard está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelo e Airton, com um incômodo na coxa direita, será desfalque. Dodi deve ser o seu substituto. A boa notícia é o retorno do lateral-direito Léo, recuperado de edema na coxa direita. Ele deve retomar o posto de titular.