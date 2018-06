Flamengo vence Timão e se mantém na liderança isolada

O Flamengo não foi brilhante, chegou a irritar sua torcida e por muito pouco não deixou escapar dois pontos em casa. Mas, neste domingo, venceu o Corinthians por 1 a 0 com um gol de Felipe Vizeu, manteve-se na liderança isolada do Brasileirão, agora com 20 pontos, e afastou o atual campeão nacional da parte de cima da tabela. Foi a terceira derrota do time paulista em quatro jogos sob o comando de Osmar Loss.

O ambiente para o jogo era promissor. Os dois times de maior torcida do País, enfrentando-se no estádio mais icônico do Brasil para um público de quase 50 mil pessoas, e brigando pelas primeiras posições do campeonato. Tudo isso não foi suficiente para se refletir em bom futebol, mas bastou para o Flamengo vencer com um gol de Felipe Vizeu e se manter soberano no Brasileirão. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Contra o líder do campeonato, o Corinthians de Osmar Loss foi um time cauteloso. Nos primeiros 20 minutos de jogo, o time paulista se preocupou mais em se proteger, rodando a bola na defesa, buscando raros contragolpes e avançando sempre pelos lados do campo. No meio, Rodriguinho estava sumido entre os defensores, enquanto Jadson era quem tentava flutuar pelos poucos espaços deixados pela defesa rubro-negra. Sem tem com quem trocar passes na frente – Pedrinho e Mateus Vital não apareciam para o jogo

-, o camisa 10 corintiano se limitava a trocar passes sem objetividade alguma.

O Flamengo, por sua vez, não era muito melhor. É verdade que tinha em seu tripé de meias ofensivos um futebol mais alegre, mas em vez de ser um time vertical, era diagonal: as bolas que saíam dos pés de Diego ou de Everton Ribeiro ora iam para a extrema esquerda, para Vinícius Júnior, ora para a extrema direita, para Rodinei.

Chutes a gol quase inexistiam. E no melhor deles, quando a bola finalmente apareceu livre no meio da área, o centroavante Henrique Dourado – vaiado quando teve seu nome anunciado antes da partida, e quando deixou o campo no segundo tempo – isolou.

A etapa final foi de mais entrega dos jogadores e de futebol mais brigado no meio campo, mas, assim como nos primeiros 45 minutos de jogo, de poucas chances de gols. Os dois principais armadores em campo, Diego e Rodriguinho, destacaram-se mais pelos desarmes do que pela criação de jogadas ofensivas. Vinícius Junior e Rodinei desistiram de correr até os extremos do campo, enquanto Roger – que entrara na vaga do lesionado Jadson ainda no primeiro tempo – quase nunca era acionado.

A partida se encaminhava para um insosso empate sem gols quando um herói improvável decidiu o jogo. Aos 35, Lucas Paquetá chutou de fora da área, Walter espalmou e Felipe Vizeu, que acabara de entrar, aproveitou o rebote. Era o gol da liderança e da terceira derrota de Osmar Loss em quatro jogos à frente do Corinthians.

O resultado fez os corintianos estacionarem nos 14 pontos na classificação do Brasileirão, no qual voltará a jogar na quarta-feira no clássico contra o Santos, às 21 horas, em sua arena. Já os flamenguistas terão pela frente, no dia seguinte, o Fluminense, às 20 horas, no Mané Garrincha, em Brasília.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 CORINTHIANS

FLAMENGO – Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Rhodolfo e Redê; Jonas, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro (Jean Lucas) e Vinicius Júnior (Marlos); Henrique Dourado (Felipe Vizeu). Técnico – Maurício Barbieri.

CORINTHIANS – Walter; Mantuan, Henrique, Balbuena e Sidcley; Gabriel (Kazim), Maycon, Jadson (Roger), Rodriguinho e Mateus Vital; Pedrinho (Marquinhos Gabriel). Técnico – Osmar Loss.

GOL – Felipe Vizeu, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS – Jonas e Diego (Flamengo); Balbuena (Corinthians).

RENDA – R$ 2.033.277,00.

PÚBLICO – 44.075 pagantes (49.222 presentes).

LOCAL – Maracanã, no Rio (RJ).