Flamengo sofre, mas vence Grêmio e segue vivo na briga pelo título brasileiro

O Flamengo continuou vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira ao derrotar o Grêmio pelo placar de 2 a 0 no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, mantendo a diferença de cinco pontos para o líder Palmeiras, que goleou o América Mineiro por 4 a 0. Empurrado por sua torcida, o time carioca sofreu na etapa final, ao levar pressão dos visitantes, mas chegou ao alívio ao anotar o segundo gol.

Com o resultado, o Flamengo engatou a terceira vitória consecutiva e foi para 69 pontos, contra 74 do Palmeiras, faltando agora duas rodadas para o fim do campeonato. O Grêmio, por sua vez, pode perder a quarta posição na rodada, já que soma os mesmos 62 pontos do São Paulo, que enfrentará o Vasco nesta quinta.

Com 64% de posse de bola, o Flamengo usou da principal arma do Grêmio para ser superior no primeiro tempo e criar as melhores oportunidades de gol. Aos 21 minutos, Vitinho cruzou, Uribe cabeceou e mandou na trave de Paulo Victor.

Aos 33 minutos, Vitinho foi acionado pela esquerda e deixou com Cuéllar. O volante invadiu a área e tocou para Uribe, que dividiu com o defensor adversário e viu a bola sobrar limpa para Renê. O lateral chegou chutando e, com o gol aberto, mandou por cima. Paulo Victor estava caído no lance.

Postado na defesa, o Grêmio ficou refém da falta de inspiração de Everton. O atacante foi muito acionado, mas não conseguiu passar pela marcação do Flamengo. O time gaúcho, então, recuou e acabou segurando um 0 a 0 parcial na etapa inicial.

No segundo tempo, o time carioca precisou de apenas um minuto para transformar a superioridade em gol. Éverton Ribeiro cruzou, Réver desviou e Uribe acertou um belo voleio para colocar o Flamengo na frente do marcador.

O Grêmio se soltou após o gol e quase chegou ao empate com Everton. Ele recebeu de Alisson e cabeceou para defesa de César. A resposta veio na sequência. Diego cruzou para Réver, que só não marcou, pois Ramiro tirou a bola em cima da linha.

O time gaúcho tentou uma pressão no fim, viu César pegar uma queima-roupa de Pedro Geromel e deu contra-ataque ao Flamengo, que aproveitou. Berrío avançou pela esquerda e cruzou para Diego. O meia mandou para o fundo das redes, deixando a equipe carioca ainda viva na briga pelo título.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro no domingo, às 17h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia e horário, o Grêmio visita o Vitória no Barradão, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 2 x 0 GRÊMIO

FLAMENGO – César; Pará, Rhodolfo, Réver e Renê; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Éverton Ribeiro (Jean Lucas), Uribe (Berrío) e Vitinho (Marlos). Técnico: Dorival Júnior.

GRÊMIO – Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Marcelo Oliveira e Bruno Cortez; Michel, Matheus Henrique (Alisson), Ramiro e Jean Pyerre (Thaciano); Everton e Jael (André). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Uribe, ao um, e Diego, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Willian Arão e Diego (Flamengo); Ramiro e Matheus Henrique (Grêmio).

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA – R$ 701.361,00.

PÚBLICO – 36.013 torcedores.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).