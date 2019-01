Flamengo retorna dos EUA e elenco mostra entusiasmo com Gabriel e Arrascaeta

A expectativa é enorme no elenco do Flamengo para iniciar os treinamentos junto com os dois principais reforços para a temporada de 2019: o atacante Gabriel e o meia uruguaio Arrascaeta. A delegação rubro-negra desembarcou nesta quarta-feira no Rio de Janeiro, após passar 10 dias nos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup – conquistou o título com vitórias sobre Eintracht Frankfurt e Ajax -, e todos não veem a hora de conhecerem os novos companheiros.

“São jogadores que qualquer um gostaria de tê-los na equipe e nós temos esse privilégio. A expectativa é que eles nos ajudem, com certeza irão fazer. Agora vamos começar a treinar juntos e isso vai ser bem animador”, disse o meia Diego. “Sem dúvida nenhuma nos reforçamos de maneira contundente. Diretoria fez um esforço gigante para trazer esses jogadores. Mas vamos lembrar que o esforço para se fazer uma equipe competitiva é tão grande e difícil quanto contratar esses jogadores. Sabemos que, a partir do momento que vestimos essa camisa, temos o desafio de formar uma equipe”.

Vendido pelo Cruzeiro em 2015, o meia Éverton Ribeiro não teve a chance de atuar junto com Arrascaeta no time mineiro. Fato que agora acontecerá no Flamengo. “Fortalece ainda mais. A gente fica feliz por isso, sabe que a concorrência vai ser grande. Então vai ser bom para a gente, cada um fazendo o seu melhor para que a concorrência seja cada vez maior. Quem tem a ganhar com isso é o nosso time”, afirmou.

Já o centroavante Henrique Dourado vê como positiva a concorrência com Gabriel. “A concorrência, quando você tem jogadores de qualidade, é sempre importante e bom para o elenco. Agora com a chegada do Gabigol e do Arrascaeta, com certeza nosso elenco vai ficar ainda mais forte. A gente procura dar sempre o nosso melhor para quando tiver oportunidade corresponder”, comentou.

Após o desembarque no Aeroporto Internacional do Galeão, os jogadores receberam folga nesta quarta-feira e voltarão aos treinamentos nesta quinta de olho na estreia do Campeonato Carioca contra o Bangu, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.