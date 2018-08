Flamengo receberá confronto de líderes na categoria Sênior

O Flamengo vai promover, neste sábado, o confronto entre os dois primeiros colocados do Campeonato Interno de Futebol Minicampo, na categoria Sênior. Líder da competição, o Blue Blood Jeans enfrentará o Agropet Mineiro/KZA9 Tintas às 16h30. O torneio acontece no próprio clube, em Americana.

O jogo é válido pela 5ª rodada, mas cada time disputou apenas duas partidas no campeonato, pois a segunda e a terceira rodadas foram adiadas por conta das chuvas.

O Blue Blood Jeans venceu seus dois jogos e soma seis pontos, dois a mais em relação ao Agropet Mineiro/KZA9 Tintas, que acumula uma vitória e um empate.

No mesmo dia, também haverá um duelo entre líderes pela 7ª rodada do Campeonato do Veteranos. O 1º colocado da Master, Acapulco Imóveis, coloca a liderança em jogo contra o Hiscolor, às 17 horas.

Com cinco vitórias e um empate, o Acapulco Imóveis tem 16 pontos e detém a melhor campanha. O Hitscolor está com 15 pontos.

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

5ª rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

SEXTA (24/08)

19h15 RNG Transportes x Mark Freios (Sênior)

19h15 São Lucas Saúde x Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil (Sênior)

20h15 Colin’s Ferramentas/Transp. Zapia x Red Hot Comunicação (Sênior)

20h15 Ecosu Sucatas x Marcos Magazine (Sênior)

19h15 Biscoitam/Sorvetes Naturais x Restaurante Prato Quente (Super Sênior)

19h15 Supermercados Pague Menos x MontaFarma/HD Visual (Super Sênior)

20h15 Pastelaria do Porfírio/Verona Automóveis x Fassina Sports (Super Sênior)

20h15 Bolsavel x Samuel Veículos (Super Sênior)

SÁBADO (25/08)

14h15 JC Limpadora x Ameripesca (Jovem)

14h15 Jornal de Nova Odessa x Restaurante Sushidô (Jovem)

15h20 Kintal Lanches x Açaí Energia (Jovem)

16h30 Burg’s Hamburgueria x Irriga Ação (Jovem)

14h15 Supermercados Pague Menos x Dellante/Toque Divino Colchões (Intermediária)

14h15 Miranda Serralheria/Estúdio Cimbre x Vasos São Vito/Multi Pontos Bordados (Intermediária)

15h20 Restaurante Lê Pettit/Top Collor x Ironbody Suplementos/Villa Roxa Açaí (Intermediária)

15h20 A&J Lavanderia/Cimentolit x Rama Distribuidora/Remiah (Intermediária)

16h30 Loom Arquitetura/Marcenaria Paparotti x ES Corretora Seguros/Santarosa (Intermediária)

16h30 Blue Blood Jeans x Agropet Mineiro/KZA9 Tintas (Sênior)

16h30 Z Sport x Ecosu Sucatas (Feminino)

CLUBE VETERANOS

7ª rodada do Campeonato de Minicampo

SEXTA (24/08)

19h15 Gonzaga Engenharia x Não+Pelo (Master)

20h30 Distema Decorações x Help Parafusos (Master)

19h15 Odonto Minas x Pro Ar Condicionado (Sênior)

20h30 Microgestão Sistemas x Bar do Zé Carlos (Sênior)

SÁBADO (25/08)

14h30 Óptica Optilar x Ecosu Sucatas (Intermediária)

14h30 Supermercado Pérola x Joia Calçados (Intermediária)

16h00 Atlanta Rolamentos x São Lucas Saúde (Intermediária)

17h00 Z Sport x Stock do Chopp (Intermediária)

16h00 Rodonaves Transportes x Tabatex Têxtil (Master)

17h00 Hitscolor x Acapulco Imóveis (Master)

16h00 Posto São Vito x Casa do Construtor (Sênior)

17h00 Status Representações x MSX Construtora (Sênior)