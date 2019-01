Flamengo oficializa contratação do atacante Bruno Henrique

A diretoria do Flamengo enfim oficializou nesta quarta-feira a contratação do atacante Bruno Henrique. O jogador de 28 anos deixa o Santos para se tornar o quarto reforço do clube carioca para a temporada 2019. Após desembarcar no Rio de Janeiro na terça, ele assinou nesta quarta contrato até o fim de 2021.

O anúncio foi feito pelas redes sociais, nas quais o clube até brincou com o anúncio, que já era dado certo desde o início da semana. “Mais um craque no Mengão. Distraídos pensarão que é post repetido. Bem-vindo, Bruno Henrique”, publicou o clube carioca.

Pelo acerto entre Flamengo e Santos, o time rubro-negro vai pagar o valor de R$ 23 milhões em três parcelas. Ao mesmo tempo, cederá o jovem volante Ronaldo, de 22 anos, por empréstimo.

Trata-se do quarto reforço do Flamengo para a temporada. Antes, o clube acertou as chegadas de do meia Arrascaeta, do atacante Gabriel, o Gabigol, e do zagueiro Rodrigo Caio. A transferência de Bruno Henrique também foi envolvida em certa polêmica, mas não tanto quanto a da negociação com o Cruzeiro, que levou ao acerto com Arrascaeta.

A saída do atacante gerou críticas por parte da torcida e do próprio Santos nos últimos dias. No último sábado, o atacante ficou fora da estreia do Santos no Campeonato Paulista ao não se apresentar para o duelo com a Ferroviária, vencido por 1 a 0, na Vila Belmiro. Isso provocou críticas de Jorge Sampaoli, técnico do clube, que contava com o jogador. Ele também atacou a postura dos empresários.

Pelas redes sociais, antes mesmo da concretização do negócio com o Flamengo, Bruno Henrique admitiu que receberia críticas. “Sei que alguns vão criticar, outros vão agradecer, a vida é assim nem sempre serão todos que vão te apoiar, terão aqueles que também irão te criticar, e você terá que seguir com erros e acertos”, escreveu Bruno Henrique em seu perfil no Instagram.

O jogador tinha contrato com o Santos até o fim de janeiro de 2021. Ele se destacou na primeira temporada pelo clube, a de 2017, tendo marcado 18 gols em 53 jogos. Mas uma lesão no olho e alguns problemas físicos atrapalharam o seu desempenho em 2018, ano em que só fez dois gols em 32 partidas. Em 2019, Bruno Henrique até participou de amistoso contra o Corinthians, na pré-temporada do Santos, mas preferiu defender o Flamengo.