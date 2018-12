Flamengo marca reunião com representantes do volante Felipe Melo

A diretoria do Flamengo marcou para quinta-feira um encontro para discutir a contratação do volante Felipe Melo, do Palmeiras. Na conversa estarão presentes dirigentes do clube carioca e o empresário do jogador de 35 anos, Eduardo Cornacini, que ouvirá as primeiras propostas para tratar da possível transferência.

O presidente eleito do Flamengo, Rodolfo Landim, já conversou com o novo treinador da equipe, Abel Braga, sobre a possível vinda do reforço. Felipe Melo foi revelado pelo time carioca e em várias ocasiões demonstrou interesse em retornar. Um desses momentos foi no ano passado, quando estava afastado do elenco palmeirense por desavenças com o técnico Cuca.

Felipe Melo está em viagem de férias e por enquanto não foi comunicado sobre detalhes do contrato. Ainda não foi definida uma forma de compensar o Palmeiras em caso de saída. O volante está no time alviverde desde o começo de 2017, quando deixou a Inter de Milão. O contrato dele é válido até dezembro de 2019. Campeão brasileiro pela equipe, o jogador atuou 90 vezes e marcou cinco gols.

O setor de meio-campo é um dos que deve receber reforços no Palmeiras para 2019. A equipe anunciou a contratação do meia Zé Rafael, do Bahia, e está para concretizar a vinda do volante Matheus Fernandes, do Botafogo, em vínculo válido por cinco temporadas.