Flamengo é cobrado por desatenção e pode poupar jogadores em novo Fla-Flu

O Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 2, domingo, pela rodada final da fase de classificação da Taça Rio, mas não deixou o Maracanã satisfeito. Afinal, após abrir 3 a 0 no clássico, o time quase viu o triunfo escapar ao sofrer dois gols de um rival que escalou os reservas.

O cenário irritou o técnico Abel Braga, que enxergou falta de seriedade em seus jogadores. O treinador indicou que deu uma bronca no seu elenco no vestiário e declarou esperar que a lição tenha sido aprendida para a sequência da temporada.

“Temos que jogar sério os 90 minutos. Ganhamos, mas saímos chateados. Estamos nos cobrando. Como você analisa futebol? Pelas chances criadas. Meu goleiro não fez nenhuma defesa. Quando você faz 3 a 0 não precisa sair para cima do adversário. Sofremos dois gols bobos, mas foi bom acontecer. Se vencêssemos por 3, 4, podíamos achar que tudo era uma maravilha. Vou para casa chateado”, disse o treinador.

O Flamengo vai reencontrar o Fluminense na próxima quarta-feira, pelas semifinais da Taça Rio. O clássico, porém, possui pouco peso para o clube visando a busca pelo título do Campeonato Carioca, pois o time já está garantido nas semifinais do Estadual.

Esse cenário faz Abel até cogitar poupar alguns jogadores no Fla-Flu, já pensando na sequência de partidas importantes que o time terá pela frente nas próximas semanas, incluindo o duelo com o Peñarol, no Maracanã, em 3 de abril, pela Copa Libertadores.

“Até aqui, não priorizamos nada, mas está chegando a hora de jogos de três em três dias. Vamos ver os exames, o que diz a parte fisiológica. Temos um ambiente ótimo e não quero perder isso. Já falei com eles: ‘Não quero herói’. Um jogador abaixo tecnicamente, se estiver bem fisicamente, consegue ajudar. O contrário, não”, afirmou Abel.