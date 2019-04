Flamengo divide com Vasco prejuízo de R$ 330 mil no 1º jogo da final no Engenhão

O Flamengo venceu o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca por 2 a 0 diante do Vasco, no último domingo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, mas vai ter que dividir um prejuízo de R$ 330 mil. O clássico reuniu apenas 9.976 torcedores pagantes (10.854 presentes) para uma renda de R$ 521.920,00.

As despesas do estádio atingiram R$ 854.793,00. Assim, o prejuízo do Vasco, mandante e responsável pela escolha do local, ficou em R$ 166.436,50. Por sua vez, o Flamengo, que ainda precisou arcar com os custos dos exames antidoping, terá que pagar R$ 172.636,50.

Dentro de campo, a vantagem de 2 a 0, com os gols marcados pelo atacante Bruno Henrique, trouxe uma tranquilidade para o técnico Abel Braga, que no retorno aos treinos nesta terça-feira deverá decidir o time que vai colocar em campo, neste domingo, desta vez no estádio do Maracanã.

Depois da decisão do Campeonato Carioca, os jogadores vão viajar em avião fretado para o Equador, onde a equipe da Gávea vai enfrentar a LDU, no dia 24. O Flamengo lidera o Grupo D com nove pontos, ao lado do Peñarol. A equipe equatoriana tem quatro e o San José, da Bolívia, apenas um. Um empate garante o time brasileiro nas oitavas de final.

Para o jogo contra o Vasco, o certo é que Bruno Henrique, suspenso, está fora. A tendência é que Abel Braga escale o que tem de melhor: Diego Alves; Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte e Renê; Cuéllar e Willian Arão; Arrascaeta, Diego e Everton Ribeiro; Gabriel.