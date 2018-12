Flamengo conhece campeões no sábado

O Flamengo conhece neste sábado os campeões do Campeonato Interno de Futebol Minicampo. A partir das 15 horas, acontecem as finais das categorias Jovem, Intermediária, Sênior, Super Sênior e Feminino.

A decisão da Jovem será entre Jornal de Nova Odessa e Ameripesca e a da Intermediária entre A&J Lavanderia/Cimentolit e Restaurante Lê Pettit/Top Collor, além da Sênior, na qual duelam Agropet Mineiro/KZA9 Tintas e Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil.

Às 16 horas, Mag Sac Embalagens e Max Limp jogam no Feminino. Dez minutos depois, Biscoitam/Sorvetes Naturais e Americana Guinchos/Marcsteel entram em campo na Super Sênior.

No Veteranos, as finais contam com partidas de ida e volta, que começam neste sábado.

O primeiro duelo do dia terá o artilheiro Felipe de Campos Machado, do São Lucas Saúde. Com 35 tentos, ele é o maior goleador da competição, entre todas as categorias. A equipe dele encara o Stock do Chopp às 16h30, pela Intermediária.

Uma hora depois, Bar do Zé Carlos e Status Representações jogam na Sênior, enquanto Acapulco Imóveis e Hitscolor vão se enfrentar pela Master.