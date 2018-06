Flamengo anuncia contratação do atacante colombiano Uribe

O Flamengo anunciou nesta terça-feira um novo reforço para o restante da temporada. O clube carioca aproveitou a pausa do calendário brasileiro para a Copa do Mundo e acertou a contratação do atacante Fernando Uribe, de 30 anos, que estava atuando no Toluca, do México.

Os detalhes da negociação, como valor desembolsado, não foram revelados pelo Flamengo, mas Uribe assinou contrato válido por três temporadas. O jogador rodou por diversos clubes colombianos na carreira, entre eles Once Caldas, Atlético Nacional e Millonarios, e também o Chievo, da Itália.

Uribe chega para uma posição que tende a ficar carente no Flamengo, com a saída de Felipe Vizeu e a possível negociação de Guerrero, que vive clima de incerteza após seu imbróglio no caso de doping. Desta forma, o questionado Henrique Dourado e o jovem Lincoln ficariam como únicas opções para atuar como centroavante.

No anúncio de Uribe, porém, o Flamengo fez questão de ressaltar a polivalência do jogador no ataque. “Rápido, preciso e finalizador, Uribe pode jogar como ponta aberto e centroavante, dando várias opções ofensivas para Mauricio Barbieri.”

Trata-se de mais um reforço para o líder do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, quatro à frente do segundo colocado Atlético-MG. O time também está vivo na Libertadores, na qual encarará o Cruzeiro nas oitavas de final, e na Copa do Brasil, pela qual pega o Grêmio nas quartas.