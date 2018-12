Fisioterapeuta de Americana junta trabalho e paixão no Verdão

O palmeirense Alan Gabriel, de Americana, pode contribuir ativamente para a conquista do título brasileiro deste ano. Ele é fisioterapeuta do elenco Sub-20 do clube, mas, durante o Brasileirão, também quebrou galho como massoterapeuta do time profissional.

“Primeiramente, por ser palmeirense, já é uma satisfação enorme estar trabalhando lá dentro. É aquela velha [história]: ‘Trabalhe com algo que você goste, que você nunca vai trabalhar um dia na vida’”, afirmou o profissional de 28 anos. Foto: Divulgação

Desde o ano passado, nas datas Fifa, Alan substitui o massoterapeuta da equipe principal, Serginho, que costuma servir à seleção brasileira. Serginho trabalhou até mesmo na Copa do Mundo, o que abriu ainda mais espaço para Alan no time profissional.

“Isso agrega profissionalmente, você estando lá dentro e trabalhando com profissionais de ponta na área. Hoje o Palmeiras é uma referência no cenário nacional na parte de estrutura”.

O fisioterapeuta marcou presença, inclusive, na partida da entrega da taça, no Allianz Parque. Naquele jogo, o Palmeiras já entrou em campo como campeão e completou a festa com uma vitória por 3 a 2, sobre o Vitória. “É algo para ser guardado e fica na memória eternamente. Na hora que a gente subiu para o aquecimento, você vê a torcida, os fogos, toda a festa que eles fizeram”, contou.

Funcionário do Verdão desde 2015, Alan quer se consolidar na equipe principal. “O objetivo hoje é se firmar no profissional de fato, de preferência no Palmeiras, que é um clube que, além de amar, aprendi a gostar, como funcionário e representando a instituição”.

Alan ingressou no futebol em 2012, quando atuou como estagiário do XV de Piracicaba. Na sequência, teve oportunidade na base do Mogi Mirim, pelo qual venceu o Campeonato Paulista Sub-20 de 2013. O fisioterapeuta ainda passou pelo Ituano. Ele fez parte do time profissional que disputou, em 2015, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.

De lá, Alan foi para o Palmeiras, por indicação de um colega que havia trabalhado com ele no Mogi Mirim e, naquele momento, estava no clube alviverde. “Se tiver que passar 20, 25, 30 anos trabalhando no Palmeiras, faço sem problema algum”, declarou.