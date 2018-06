Firmino vê atitude ‘idiota’ de Sergio Ramos após ser alvo de ironia do espanhol

O atacante Roberto Firmino chamou de “idiota” uma declaração recente do zagueiro Sergio Ramos, ainda como reflexo da decisão da Liga dos Campeões, no último dia 26 de maio, entre Real Madrid e Liverpool. Na ocasião, o jogador do Real Madrid tirou de campo o atacante Salah, que teve uma lesão que poderia até ter lhe impedido de defender o Egito na Copa do Mundo. Agora com a seleção brasileira, o brasileiro criticou o defensor espanhol, que fez pouco caso da chiadeira ao negar que agiu com intenção de lesionar o artilheiro adversário.

“Só falta agora o Firmino ficar gripado com o meu suor”, disse Sergio Ramos na última terça-feira. Nesta quarta, Firmino respondeu: “Prefiro não comentar. Acho que ele está com a razão por ter sido campeão. Apenas achei um pouco idiota da parte dele”, disse o atacante em entrevista coletiva no CT do Tottenham.

Na final da Liga dos Campeões, o Liverpool levou a melhor ao vencer o Liverpool por 3 a 1, em Kiev, na Ucrânia. Firmino, porém, garante já ter superado o revés. “Na minha cabeça não martela mais. É passado. No dia fiquei muito chateado, não foi o que queríamos, mas bola para frente. Temos mais uma oportunidade pela frente”, afirmou.

Na última terça-feira, Sergio Ramos utilizou da ironia ao falar pela primeira vez sobre os lances polêmicos em que se envolveu na decisão da Liga dos Campeões. O defensor tentou justificar que não teve a intenção de machucar Salah. Na jogada, os dois se enroscaram e o jogador egípcio levou a pior na queda. Ele deixou o gramado chorando com uma lesão no ombro esquerdo.

“Não queria falar sobre isso porque no final ganhou uma grande magnitude. Mas olhando de perto para o lance, ele agarra meu braço primeiro e eu caio para o outro lado. Ele machuca o outro braço, mas as pessoas dizem que foi um movimento de judô”, explicou o espanhol, que também foi acusado de dar uma cotovelada intencionalmente no goleiro Loris Karius.

O choque aconteceu quando a partida estava empatada em 0 a 0. Na segunda-feira, o Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde o goleiro passou por exames após a decisão, confirmou que o jogador teve uma concussão.

Ramos, desta vez, ironizou: “Então o goleiro diz que ficou atrapalhado depois da colisão comigo? Daqui a pouco o Firmino vai dizer que ficou resfriado porque uma gota de suor minha caiu sobre ele”.