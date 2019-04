Finalíssima do Mineiro entre Atlético e Cruzeiro é antecipada para o dia 20

A Federação Mineira de Futebol (FMF) definiu a data do jogo de volta da final do Campeonato Mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro. A pedido dos clubes, que têm compromissos importantes pela Copa Libertadores depois da decisão, a entidade confirmou o duelo para o dia 20, sábado, às 16h30.

O Atlético, mandante da segunda partida, ainda não definiu qual estádio será palco do duelo. Segundo o regulamento, tem até o dia 15 para informar à federação se jogará no Independência ou no Mineirão.

O duelo que consagrará o campeão mineiro foi antecipado em um dia, para 20 de abril, pois os dois rivais entram em campo três dias depois – terça-feira – pela Libertadores, em cuja competição as equipes vivem situações distintas.

Em busca de um milagre e com apenas três pontos, o Atlético jogará contra o Nacional, do Uruguai, no Mineirão, pela improvável sobrevivência no torneio. Líder do Grupo B e já classificado ao mata-mata, o Cruzeiro vai à Venezuela enfrentar o Deportivo Lara.

Havia a possibilidade de o duelo no Mineiro ser marcado para o próximo meio da semana. A Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão da competição, solicitou que a partida fosse realizada dia 17, quarta-feira, mas os clubes conversaram com a emissora e chegaram no acordo de que sábado seria a data ideal.

O primeiro jogo da final do torneio estadual será disputado neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, com mando do Cruzeiro. Por ter feito a melhor campanha na primeira fase, o Atlético pode jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols na decisão para ser campeão mineiro.