Figueirense e São Bento empatam e seguem sem vencer na Série B

Não foi neste sábado que Figueirense e São Bento conquistaram a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentaram no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela segunda rodada, e empataram por 2 a 2.

O resultado foi o segundo empate do Figueirense, que estreou com um 0 a 0 com o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas. O São Bento vinga de derrota por 3 a 1 para o Atlético-GO, em Sorocaba, e assim somou o seu primeiro ponto.

Os dois times iniciaram o jogo bem mudados. O Figueirense mais devido contusões, mas com a estreia do experiente atacante Rafael Marques, escalado pelo técnico Hemerson Maria. Já o São Bento com algumas trocas por opção do treinador Doriva.

O time do interior paulista começou melhor e teve duas chances em chutes de longe de Paulinho. Aos dois minutos, Denis espalmou para escanteio. Aos dez, o goleiro se esticou todo para dar um tapinha e mandar a bola por cima do travessão.

Mais presente no campo de ataque, o time visitante insistiu até os 45 minutos, quando Minho foi derrubado dentro da área por Zé Antônio. O árbitro goiano Jefferson Ferreira de Moraes marcou pênalti e Zé Roberto bateu com tranquilidade para abrir o placar.

A resposta do Figueirense foi logo no início do segundo tempo. Aos três minutos, João Diogo saiu na cara do gol e acertou a trave. No rebote, Tony completou de cabeça, deixando tudo igual.

O empate, no entanto, durou pouco. Aos 20 minutos, Paulinho puxou contra-ataque e deixou Raphael Martinho livre para finalizar. O meia, que tinha acabado de entrar, finalizou cruzado e voltou a colocar o São Bento em vantagem.

O jogo seguiu movimentado até o final, com o Figueirense buscando o empate. Aos 40 minutos, Rafael Marques aproveitou falha do goleiro Henal, que deixou a bola escapar, e tocou para João Diogo completar contra o gol vazio e definir o empate por 2 a 2.

O São Bento volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Botafogo-SP no Walter Ribeiro, em Sorocaba, na partida que abre a terceira rodada da Série B. No sábado, o Figueirense enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 2 X 2 SÃO BENTO

FIGUEIRENSE – Denis; Kauê (Alemão), Pereira, Ruan Renato e Matheus Destro (Matheuzinho); Zé Antônio, Jean (Júlio Rusch), Tony e Fellipe Mateus; João Diogo e Rafael Marques. Técnico: Hemerson Maria.

SÃO BENTO – Henal; Régis (Raphael Martinho), Wesley, Elton e Mansur; Feijão, Pablo, Paulinho e Cafu (Fernandes); Minho e Zé Roberto (Alecsandro). Técnico: Doriva.

GOLS – Zé Roberto, aos 46 minutos do primeiro tempo; Tony, aos 3, Raphael Martinho, aos 20, e João Diogo, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS – Kauê, Júlio Rusch e João Diogo (Figueirense); Minho e Zé Roberto (São Bento).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).