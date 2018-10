Figueirense bate Criciúma em clássico de SC e alivia pressão sobre Micale

O Figueirense finalmente conquistou a sua primeira vitória sob o comando de Rogério Micale e afastou qualquer risco de rebaixamento na tarde deste sábado ao bater o Criciúma, por 3 a 2, de virada, no estádio Orlando Scarpelli, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Rogério Micale tinha três empates e três derrotas antes deste clássico catarinense. A vitória afasta qualquer risco de rebaixamento e coloca o Figueirense na 11ª colocação, com 44 pontos. Já o Criciúma estacionou nos 41 e está em 14º lugar, ainda na briga contra o descenso.

Na capital catarinense, o jogo começou bastante movimentado. Após quase marcar por cobertura logo no primeiro minuto, Elton abriu o placar para o Figueirense sete minutos depois ao aproveitar rebote da cabeçada de Zé Antônio, que acertou a trave. E o time da casa só não chegou ao segundo porque Luiz fez duas boas defesas em chutes de Betinho e Juninho.

O empate do Criciúma veio, aos 20, com Alex Maranhão completando boa jogada individual de Carlos Eduardo. Na sequência, Felipe Amorim acertou a trave de Luiz. O castigo veio aos 27. Alex Maranhão foi derrubado por Pereira dentro da área e ele mesmo cobrou pênalti para garantir a virada dos visitantes.

O Figueirense voltou mais ligado do intervalo e o empate veio logo aos seis minutos. Uma das novidades do segundo tempo, Renan Mota chutou de longe e acertou o ângulo de Luiz. O time da casa seguiu em cima até virar aos 37. Em um lance confuso dentro da área, Henrique Trevisan cabeceou para o gol.

Nos minutos finais, Iago recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Mesmo com um a menos, o Criciúma quase empatou no último lance do jogo. Fábio Ferreira cabeceou e a bola passou raspando o travessão.

O Figueirense volta a campo na sexta-feira, contra o Oeste, às 20h30, na Arena Barueri, em Barueri. Na quinta-feira, o Criciúma recebe o Goiás, às 19h15, no Heriberto Hülse, em Criciúma. Os jogos são válidos pela 34ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 3 x 2 CRICIÚMA

FIGUEIRENSE – Denis; Matheus Sales, Pereira, Henrique Trevisan e João Paulo; Zé Antônio, Betinho, Daniel Costa (Renan Mota) e Felipe Amorim (André Santos); Juninho (Gustavo Ferrareis) e Elton. Técnico: Rogério Micale.

CRICIÚMA – Luiz; Carlos Eduardo (Marlon Freitas), Sandro, Fábio Ferreira e Iago; Liel, Jean Mangabeira, Eduardo, Alex Maranhão (Patrick) e Gabriel; Vitor Feijão (Nicolas). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS – Elton, aos 8, Alex Maranhão, aos 20 e aos 27 minutos do primeiro tempo. Renan Mota, aos 6, e Henrique Trevisan, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Zé Antônio, Henrique Trevisan, Gustavo Ferrareis, Betinho, Matheus Sales e Pereira (Figueirense); Eduardo, Liel e Alex Maranhão (Criciúma)

CARTÃO VERMELHO – Iago (Criciúma).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – R$ 43.032,00

PÚBLICO – 1.942 pagantes (1.973 no total).

LOCAL – Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).