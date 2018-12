Fifa divulga lista de nomes do Mundial; Real tem lesionado Casemiro e Vinicius Jr

Ainda a espera do representante sul-americano que participará do Mundial de Clubes e será definido no domingo na final da Libertadores entre Boca Juniors e River Plate, na Espanha, a Fifa divulgou nesta quinta-feira a lista de jogadores inscritos por todos os outros times que estarão presentes nesta edição do torneio, marcado para ocorrer entre os dias 12 e 22 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos.

Considerado o principal favorito ao título, o Real Madrid inscreveu 28 jogadores na competição, entre eles os brasileiros Casemiro, que se recupera de lesão, e Vinicius Junior, de apenas 18 anos, que pela primeira vez disputará este torneio.

Sem jogar desde o dia 11 de novembro, quando se lesionou em partida contra o Celta, pelo Campeonato Espanhol, Casemiro acabou ficando fora dos últimos dois amistosos da seleção brasileira no ano, contra Uruguai e Camarões, na Inglaterra, e a previsão inicial era de que se afastasse dos gramados por seis semanas.

Com esta inscrição confirmada no Mundial, a tendência é a de que o volante se recupere antes deste prazo. Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito, que teve os ligamentos afetados, e o departamento médico do Real, como de costume, não estabeleceu um prazo estimado de recuperação, mas este tipo de lesão costuma exigir o período de seis semanas de afastamento, em média.

Vinicius Junior, por sua vez, assegurou o seu lugar no grupo de inscritos pelo técnico Santiago Solari no Mundial depois de ter alternado jogos com o time de base do Real e a equipe principal do clube durante esta temporada europeia.

Já o defensor Nacho Fernández, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito, acabou ficando fora desta lista do Real para a competição. A listagem completa de inscritos pelo Real conta com os goleiros Courtois, Navas e Casilla; com os defensores Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola e Reguilón; com os meio-campistas Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Llorente, Asensio, Isco e Dani Ceballos; e com os atacantes Mariano, Benzema, Bale, Lucas Vázquez e Vinicius Junior.

Os outros clubes que tiveram seus jogadores inscritos confirmados nesta quinta-feira são o AL-Ain, representante do país organizador, e os seguintes campeões continentais: Chivas, do México (Concacaf); o Kashima Antlers, do Japão (Ásia); o Espérance, da Tunísia (África), e o Team Wellington, da Nova Zelândia (Oceania).