Ficar à sombra de Messi influenciou ‘não’ de Griezmann

O atacante Griezmann foi responsável pela maior novela do futebol europeu antes do início desta temporada, quando chegou a protagonizar um programa de televisão para anunciar sua permanência no Atlético de Madrid. O jogador tinha proposta do Barcelona e sua transferência chegou a ser dada como certa, mas ele optou mesmo por ficar na capital espanhola.

Em entrevista à rede de TV “Canal Plus Francia”, Griezmann admitiu que o fato de perder o protagonismo, que no Barcelona seria de Messi, pesou para sua decisão. Questionado se o incomodaria mudar de ares para auxiliar o argentino, como fizeram Neymar, Philippe Coutinho e Luis Suárez, o atacante tentou se esquivar, mas admitiu: “Pode ser”. Foto: Reprodução / Facebook / FIFA World Cup

“Sim, pode ser, inconscientemente isso influenciou. Mas, como gosto de dizer, meus companheiros de equipe e as pessoas do clube fizeram tudo para que eu ficasse. Eles foram à minha casa, ampliaram meu salário, fizeram um projeto esportivo interessante. Fizeram tudo para mostrar-me que esta é minha casa”, declarou.

Griezmann fez questão de exaltar o papel do técnico Diego Simeone neste “convencimento” e elogiou o argentino. Mesmo diante de tudo isso, o francês admitiu que foi “muito difícil” recusar uma proposta do Barcelona.

“Foi muito difícil. Quando o Barça te quer, isso manda uma mensagem. Mas, então, há o clube em que você está, onde você é um jogador importante, onde construíram um projeto ao seu redor. O Atlético fez esforços para que eu ficasse, seja em forma de salário ou em relação ao esporte”, disse.