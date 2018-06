Fernando Santos vê empate ‘justo’, mas lamenta chances perdidas pelos portugueses

Após comandar Portugal no empate por 3 a 3 com a Espanha, nesta sexta-feira, em Sochi, no jogo de estreia de sua seleção na Copa do Mundo, o técnico Fernando Santos afirmou que o resultado foi justo pelo o que fizeram as duas equipes em campo.

“Disse aos jogadores no intervalo que era preciso ter mais a bola e mais intensidade. Estávamos conseguindo isso, mas acabamos por sofrer um gol de bola parada (no lance do segundo tento de Diego Costa)… Enfim: foi um jogo muito intenso entre duas grandes equipes e acabou por ser um resultado justo”, analisou o comandante, em entrevista coletiva no Fisht Stadium, em Sochi.

O treinador, porém, lamentou o fato de que a seleção portuguesa não soube aproveitar as oportunidades boas que teve de abrir uma vantagem de 2 a 0 após Cristiano Ronaldo ter marcado o primeiro dos seus três gols no jogo logo no início, cobrando pênalti.

“Entramos bem, fizemos o gol e começamos a recuar muito, demasiadamente, e a deixar que a Espanha fizesse aquilo que sabe fazer. Mesmo assim tivemos duas excelentes situações para fazer o 2 a 0 e não conseguimos. Sofremos o empate num lance que deixa muitas dúvidas, mas podíamos depois ter matado a jogada e não o fizemos”, analisou Fernando Santos.

Já ao falar sobre Cristiano Ronaldo, o comandante comemorou o fato de poder contar “com o melhor do mundo” em seu elenco e exaltou as qualidades de seu principal jogador. “Fica até repetitivo falar sobre ele. Mais importante que a capacidade física é a mental dele. Ele é incrível por isso. Tem qualidade técnica, física e mental impressionantes. Por isso, é o melhor do mundo, por ser mentalmente muito forte.”

Fernando Santos creditou o empate a Cristiano Ronaldo não só pelo gol de falta ao final da partida, mas também pela liderança que ele impôs em campo. “Mesmo perdendo por 3 a 2, (Cristiano) puxou o time para cima e manteve a confiança. Ele está acostumado a jogar grandes jogos e finais”, disse o técnico, que também garantiu torcer para que astro, hoje com 33 anos, ainda consiga disputar a Copa do Mundo do Catar, em 2022.