Fernando Miguel ressalta comprometimento do Vasco mesmo com atraso salarial

Após a decisão de não fazer concentração em protesto contra os salários atrasados, os jogadores do Vasco deixaram a questão de lado neste domingo e conquistaram uma vitória por 2 a 1 sobre o Bangu para garantir a classificação à final do Campeonato Carioca diante do Flamengo. O comprometimento mostrado pelo elenco foi valorizado pelo goleiro Fernando Miguel após o término da partida.

“Não é novidade para ninguém a dificuldade que nós temos passado. O Vasco vem encarando isso durante os últimos anos e o presidente tem se proposto a mudar esse panorama. Eu não vou ficar aqui externando nada, porque tem coisas que precisamos tratar de forma interna, são nossas peculiaridades e nós conversamos todos os dias a respeito das nossas dificuldades”, afirmou o jogador.

“O que eu posso garantir ao torcedor é que empenho nunca vai faltar para essa rapaziada, e nem responsabilidade, comprometimento e respeito com a camisa do Vasco. Nossos objetivos são bem claros e nada vai ficar à frente deles, eu tenho certeza de que nós vamos superar esse momento difícil”, completou.

O goleiro também elogiou a boa campanha feita pelo Bangu no Estadual e pediu respeito às equipes menores, lembrando-se dos tempos em que atuou em times sem tanta expressão. “Às vezes as pessoas gostam de mensurar o trabalho de alguém ou um campeonato pelos valores que tem dentro dele, o valor que é gasto com o Vasco e o valor que é gasto com o Bangu. Eu entendo que lá tem profissionais sérios e comprometidos, e que tem buscado o seu espaço. Um dia eu também trabalhei em equipes de menor expressão e sei o quanto me dediquei e valorizei os campeonatos que eu joguei. Parabéns pelo belo campeonato que eles fizeram. E o Bangu valorizou a nossa chegada à final”, avaliou Fernando.

O título será decidido contra o Flamengo. Diferentemente das outras fases do Carioca, agora a disputa ocorrerá com confrontos de ida e volta, ambos no Maracanã, nos dois próximos domingos.