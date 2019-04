Fernando Diniz culpa desfalques por oscilação do Flu, mas vê time em evolução

O técnico Fernando Diniz diz não saber em qual estágio a equipe está neste momento da temporada, em que os seus comandados foram eliminados do Campeonato Carioca pelo Flamengo na semifinal e a poucos dias do começo do Campeonato Brasileiro.

O treinador, no entanto, garante que o time tricolor está evoluindo, apesar das oscilações, fruto, segundo ele, do pouco tempo hábil para treinos e dos desfalques. No empate em 1 a 1 com o Flamengo, que garantiu ao rival a classificação à final do torneio estadual, o Fluminense, por exemplo, não pôde contar com Airton, Digão e Paulo Henrique Ganso.

“Tem partidas que jogamos melhor na questão da posse, da saída com goleiro, saída de trás pelo chão, tivemos mais controle no campo defensivo. Isso oscila muito. E uma das coisas se deve ao fato que você tem pouco tempo para treinar e tem que ficar mexendo no time. Se tivéssemos o mesmo time jogando e com pouco tempo para treinar, o dano seria muito menor”, avaliou o técnico.

Mesmo com a eliminação do Estadual, o tempo para Fernando Diniz treinar a equipe seguirá curto, por enquanto, já que o Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, para enfrentar o Luverdense, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Maracanã.

“O mais importante no futebol é essa consistência emocional, essa maturidade, essa casca que o time vai ganhando para poder jogar jogos como esse. Sabemos que o Brasileiro é um campeonato longo e muito difícil. A evolução e a experiência está acontecendo em todos os níveis. Não sei precisar em que nível está, mas está indo para frente”, declarou Diniz.