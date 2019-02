Ferj confirma jogo do Vasco para esta quarta, mas suspende venda de ingressos

Horas depois de a Prefeitura do Rio anunciar nesta terça-feira que recomendou o adiamento da partida entre Vasco e Resende, marcada para as 21h30 de quarta, no Maracanã, por causa da previsão de chuva forte na capital fluminense, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou que não vai mudar a data da semifinal da Taça Guanabara, mas suspendeu a venda de ingressos para o duelo.

“A semifinal está mantida para a quarta-feira, no Maracanã, às 21h30. As vendas de ingressos estão suspensas. E tanto a Ferj quanto o Vasco recomendam ao torcedor que se sentir inseguro que não compareça. O Vasco vai divulgar a forma de ressarcimento”, informou a entidade, por meio de publicação em sua página no Twitter.

No caso, a Ferj se refere ao fato de que o torcedor que já comprou ingresso e desistir de ir ao estádio por causa dos riscos proporcionados pela chuva, poderá solicitar a devolução do dinheiro gasto na compra do bilhete. Essa suspensão da comercialização das entradas foi uma medida tomada para garantir a segurança dos torcedores.

Na semana passada, uma forte chuva provocou mortes e deixou a cidade do Rio em estágio de crise. O temor da prefeitura, portanto, é que os incidentes voltem a se repetir nesta quarta-feira, para quando há previsão de novo temporal. Por isso, adotou ações como a instalação de um gabinete de crise, além da adoção de feriado escolar no período da tarde.

Em outra mensagem divulgada em seu Twitter no final da tarde desta terça, a Ferj disse que, em conjunto com o Vasco, tentou remarcar a semifinal da Taça Guanabara contra o Resende para a quinta-feira, mas destacou que isso não foi possível porque nesta data ocorrerá o clássico que valerá a outra vaga na decisão, também no Maracanã. “A PM, porém, inviabilizou a realização do jogo por causa do Fla-Flu no mesmo dia”, revelou.

VALENTIM – Pouco depois de a realização do jogo ser confirmada para esta quarta-feira, o técnico do Vasco, Alberto Valentim, se mostrou satisfeito com a decisão da Ferj e exibiu otimismo ao comentar a previsão de temporais. “A chuva é antes do jogo, pelo que a gente soube. Seria em torno das 18h. Estamos falando de três horas antes do jogo. Tempo ainda bom para que essa chuva, o momento mais forte, já tenha passado”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

“A gente fica torcendo para que as condições sejam ótimas para que o torcedor assista ao jogo. Ficar adiando o jogo a gente não quer, mas a gente também não quer que ninguém corra risco de ficar preso, ilhado… Que todo mundo consiga chegar”, reforçou.

As semifinais da Taça Guanabara estavam marcadas para o último fim de semana, mas foram adiadas após as mortes de dez jovens atletas das divisões de base do Flamengo em incêndio ocorrido no CT do clube, o Ninho do Urubu, na sexta-feira. O jogo Vasco x Resende estava marcado inicialmente para domingo, enquanto Flamengo x Fluminense havia sido agendado para o sábado, antes de ser remarcado para quinta-feira.