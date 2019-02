Ferj confirma adiamento das duas semifinais da Taça Guanabara

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou nesta sexta-feira o adiamento das duas semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A entidade tomou a decisão em razão do incêndio que causou a morte de dez pessoas e deixou três feridos no CT do Flamengo, na madrugada desta sexta.

“Decisão! Não haverá futebol no estado do Rio de Janeiro no fim de semana devido à tragédia ocorrida no Ninho do Urubu. A Ferj decretou luto oficial. #ForçaFlamengo”, comunicou a entidade.

Mais cedo, a Ferj já havia anunciado que não havia “clima” para clássico entre Flamengo e Fluminense, neste sábado. Agora, a entidade confirmou também que o jogo entre Vasco e Resende, agendado para domingo, será adiado. Ambos as partidas, que definiriam os finalistas da Taça Guanabara, seriam disputadas no estádio do Maracanã.

A Ferj ainda não decidiu quando serão disputadas estas duas partidas. O adiamento deve atrapalhar a programação da reta final do primeiro turno do Estadual. Na quarta-feira da próxima semana, por exemplo, o Fluminense tem jogo marcado na Copa Sul-Americana. Será sua estreia, contra o Antofagasta, do Chile, no Maracanã.

Assim, é possível que ao menos uma das semifinais da Taça Guanabara seja disputada no fim de semana seguinte, dos dias 16 e 17. Se isso acontecer, a decisão do título ficaria para o meio da semana seguinte, por volta dos dias 20 e 21, se a entidade não quiser atrasar o início da Taça Rio.

Pela programação inicial da competição, o segundo turno do Carioca começará no fim de semana dos dias 23 e 24 de fevereiro.