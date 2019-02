Feminino do Rio Branco abre seletiva para goleiras e zagueiras

Foto: Arquivo / O Liberal

Em preparação para o Campeonato Paulista, o time feminino do Rio Branco ainda está em busca de goleira e zagueira. Entidade responsável pela equipe, a Aema (Associação Esportiva Meninas de Americana) vai começar, neste fim de semana, a fazer avaliações individuais com atletas das posições.

As interessadas devem marcar dia e horário com o presidente da associação, Rodrigo Ferraz, pelo telefone (11) 98641-2067. A Aema procura por goleira nascida de 1996 a 2000 e com altura acima de 1,75m. Já a zagueira precisa ter nascido de 1990 a 2000 e medir mais de 1,70m.

Além do Estadual, as aprovadas também vão disputar a Taça Band. Hoje, o elenco principal conta com 20 jogadoras.

Nesta quinta-feira (14), a FPF (Federação Paulista de Futebol) informou que o Conselho Técnico do Paulista Feminino será no próximo dia 25, às 15 horas, na sede da entidade. A competição deve acontecer entre março e agosto.