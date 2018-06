Fellaini anuncia saída do Manchester United e promete revelar destino no domingo

O meio-campista Marouane Fellaini anunciou nesta terça-feira que não vai jogar no Manchester United na próxima temporada. Com vínculo com a equipe inglesa para vencer no sábado, o jogador belga afirmou que já assinou um novo contrato com outro time, mas que só vai revelar no domingo qual será seu novo clube.

“Eu sei onde vou jogar depois da Copa do Mundo, vou anunciar nos próximos dias. Isso não afeta meu desempenho. Meu contrato está no fim e eu quero ter minha mente limpa, por isso vou revelar na próxima semana”, afirmou o jogador em conversa com repórteres em Moscou, onde Fellaini está integrado com a seleção da Bélgica para a disputa da Copa do Mundo. Já ao ser questionado por um jornalista se revelará o seu novo clube no domingo, ele respondeu: “Sim”.

O meio-campista vai sair do Manchester United a contragosto do técnico José Mourinho, que em abril havia dito que gostaria de contar com o belga na próxima temporada europeia. “Quero ver um papel timbrado com a marca do clube e a assinatura de Fellaini”, disse o treinador português na ocasião.

O atleta da seleção belga vai deixar o Manchester United após cinco temporadas, nas quais contribuiu para um título da Copa da Inglaterra, um da Copa da Liga Inglesa, um da Liga Europa e um da Supercopa da Inglaterra. Na última temporada, o jogador disputou 23 partidas e marcou quatro gols.