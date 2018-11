Felippe Cardoso diz que pode substituir ‘fenômeno’ Gabriel no Santos

Contratado pelo Santos em setembro, após passagem pela Ponte Preta, Felippe Cardoso chegou ao clube para resolver uma das carências do elenco: a ausência de um centroavante. Ele, porém, sofreu com problemas físicos, pouco foi usado e só agora marcou o seu primeiro gol pelo time, no triunfo por 3 a 2 sobre o Atlético Mineiro, sábado, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol trouxe ânimo para Felippe Cardoso visando a temporada 2019. E se a função de centroavante vinha sendo exercida nos últimos jogos por Gabriel, o atacante deverá ser o responsável por assumi-la, pois o contrato de empréstimo do artilheiro do Campeonato Brasileiro, cedido pela Inter de Milão, não deverá ser renovado.

Felippe Cardoso classificou Gabriel como “fenômeno”, mas garantiu que pode conseguir ocupar a vaga do companheiro no Santos. “O Gabigol é um fenômeno. Ele fazia a função de centroavante e creio que posso fazer. Estou confiante”, afirmou atacante, que foi titular nas últimas duas partidas da equipe, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Uma pubalgia atrapalhou o início da passagem de Felippe Cardoso pelo Santos, tanto que ele só disputou três partidas pelo clube. Mas ele garante que o problema não o atrapalha mais. “Me recuperei e pude mostrar minha evolução pouco a pouco. Espero estar melhor a cada dia”, comentou, nesta terça-feira.

Como Gabriel está suspenso, Felippe Cardoso vai ocupar a vaga do companheiro no domingo, quando o Santos enfrentará o Sport, na Ilha do Retiro, pela rodada final do Campeonato Brasileiro. O time, já classificado para a Copa Sul-Americana de 2019, é a décima colocada, com 50 pontos somados em 37 rodadas.