Felipe Pires deve ser desfalque do Palmeiras por até um mês

O Palmeiras deve ter um outro desfalque no setor ofensivo. O atacante Felipe Pires lesionou o tornozelo esquerdo durante o jogo com a Ferroviária, em Araraquara, no último domingo, e deve ficar longe do time por até um mês. Antes dele, o clube havia perdido também por problema no tornozelo o meia Gustavo Scarpa, que se machucou na semana passada, contra o Bragantino.

O departamento médico do clube vai realizar exames em Felipe Pires para detectar a lesão, mas o técnico Luiz Felipe Scolari disse no domingo que o problema com o jogador não deve ser simples. “Infelizmente, aconteceu aquela situação com o menino (Felipe Pires). Segundo jogador que nós perdemos por praticamente 20 a 30 dias”, explicou o treinador.

Felipe Pires ficou apenas nove minutos em campo contra o Ferroviária. O jogador entrou no intervalo para substituir Carlos Eduardo e deu lugar na sequência a Ricardo Goulart. A lesão do atacante vem em um momento em que o clube estava preocupado com o excesso de jogadas violentos feitas pelos adversários. Na semana passada, a diretoria enviou à Federação Paulista de Futebol (FPF) uma representação para cobrar mais rigor dos árbitros.

Felipão, no entanto, descartou que o lance causador da lesão de Felipe Pires tenha sido maldoso. “Mas foi um acidente. Não vi intenção de o rapaz lesionar o jogador do Palmeiras. Tivemos dificuldade no jogo, um pouco de apatia e lentidão, que precisamos corrigir para os próximos jogos”, comentou o técnico.