Felipe Pires celebra primeiro gol e diz que Palmeiras é uma ‘família’

O atacante Felipe Pires, do Palmeiras, festejou a noite especial que viveu nesta quarta-feira. Titular na partida contra o Oeste, em Barueri, pelo Campeonato Paulista, o jogador teve ainda a honra de ser o responsável por fazer o gol da vitória por 1 a 0. O lance, aliás, valeu para o reforço trazido do Hoffenheim, da Alemanha, o primeiro gol com a camisa do novo clube.

Felipe Pires veio como um pedido do técnico Luiz Felipe Scolari para ampliar o repertório de elenco para opções de pontos. “Fico muito feliz pelo gol e mais feliz pela vitória. Foi uma grande partida. Agora é continuar que sábado tem mais, um clássico muito importante”, disse o jogador ao canal Premiere, em referência ao encontro com o Corinthians, no Allianz Parque.

Mesmo novato no Palmeiras, o atacante disse gostar da proposta de Felipão de realizar rodízio de titulares. “O Palmeiras não tem time A nem time B. É um grupo, uma família. Os jogadores estão comprando a ideia do Felipão. Ano passado foram campeões assim, um time no meio de semana e outro no fim de semana”, afirmou Felipe Pires.

O elenco palmeirense retorna aos trabalhos na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol. A atividade será fechada à imprensa. O Palmeiras já vendeu 33 mil ingressos para o clássico com o Corinthians, que será realizado às 17 horas.