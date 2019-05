Felipão se irrita com gol de empate e faz elogios ao CSA

Ex-jogador e ex-treinador do CSA no início dos anos 1980, Luiz Felipe Scolari voltou a Alagoas para jogar pela primeira vez contra seu ex-clube. Do banco de reservas, viu o time alagoano arrancar o empate contra o Palmeiras nesta quarta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Apesar de elogiar a atuação do CSA, o técnico do Palmeiras saiu do campo visivelmente insatisfeito com o resultado. Na entrevista após o jogo, ele disse que contava com a vitória e criticou o gol que sua equipe levou. A jogada começou com uma bola parada, algo que, segundo ele, não costuma acontecer.

Mas o incômodo não o impediu de elogiar o time alagoano. Felipão disse que gostou do que viu da equipe adversária. “Era o que esperava”, disse. “A mensagem que deixo para o CSA é que sempre jogue como hoje: vibrante, com dedicação, mas não apenas contra o Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Que o time jogue desta mesma forma contra os [times] considerados pequenos, e que a torcida empurre o time do começo ao fim”, disse.

Já o técnico do CSA, Marcelo Cabo, valorizou o empate ressaltando que quando se joga contra o Palmeiras é preciso atacar de forma organizada, sem desmontar o esquema defensivo. “No intervalo, corrigimos alguns posicionamentos e conseguimos compactar a equipe”, destacou.

Cabo considerou que sua equipe fez um bom segundo tempo e que o resultado traz uma boa expectativa para o clube, principalmente depois de ter perdido por quatro a zero na estreia contra o Ceará. “Temos muito o que evoluir na competição e esse resultado é muito bom”, disse. “O que a gente pensou para esse jogo teve efeito, e saímos satisfeitos”, definiu.

Ele lembrou que a Série A é uma competição de 38 rodadas, o que exige muito trabalho das equipes. “Aquilo que aconteceu no domingo [a derrota para o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza], foi um erro de percurso, e dificilmente iríamos cometer os mesmos erros”, garantiu.