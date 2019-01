Felipão revela ter conversado com Rogério Ceni sobre zagueiro do Palmeiras

O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, contou nesta terça-feira que conversou com o treinador do Fortaleza, Rogério Ceni, sobre o zagueiro Pedrão. A equipe nordestina tem interesse na contratação do defensor e, por isso, quis saber mais detalhes sobre o jogador de 21 anos, que está listado pela diretoria alviverde para ser emprestado.

Pedrão, inclusive, tem treinado separado dos demais colegas nesta pré-temporada. O zagueiro e o meia Vitinho serão emprestados em breve. “Ontem (segunda-feira) o Rogério Ceni falou comigo sobre o Pedrão. Há quatro times interessados. Gostaríamos que esses jogadores saíssem para ter oportunidades de jogar porque aqui serão muito poucas”, afirmou.

Felipão e Rogério Ceni estiveram juntos na conquista do pentacampeonato da Copa do Mundo com a seleção brasileira, em 2002, no Japão e na Coreia do Sul. Um era técnico e o outro, goleiro reserva. Campeões da Série A e B do Campeonato Brasileiro em 2018, os dois devem se enfrentar como treinadores pela primeira vez neste ano, também durante o Brasileirão.

O zagueiro Pedrão veio das categorias de base do Palmeiras e no ano passado foi utilizado somente uma vez, em um amistoso durante a Copa do Mundo na América Central. Além dele, outro defensor que deve deixar o clube é o argentino Nico Freire, que também não foi utilizado por Felipão.