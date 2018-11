Felipão pede calma com euforia e defende estilo: ‘Sempre fui de resultado’

A proximidade do título do Campeonato Brasileiro não mexeu com a tranquilidade do técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras. Em entrevista nesta quarta-feira, depois de bater o Fluminense por 3 a 0, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, o treinador pediu para o elenco não se empolgar com a vantagem sobre os principais adversários, que têm mais quatro rodadas para tentar tirar o título da equipe alviverde.

O Palmeiras chegou a 70 pontos e abriu nesta quarta-feira oito de vantagem sobre o Internacional, 10 para o Flamengo e 12 para Grêmio e São Paulo. “São 12 pontos em disputa. Ao mesmo tempo em que o título está próximo, ele está longe. Temos que respeitar nossos adversários. Os jogadores sabem disso e temos que continuar com os pés no chão”, afirmou o técnico.

A equipe pode garantir o título já neste domingo se vencer o Paraná, em Londrina (PR), e os resultados desta quinta-feira contribuírem. Para isso, é necessário o Internacional não vencer o América-MG, em Porto Alegre, e o Botafogo, no Rio de Janeiro, no domingo. Já o Flamengo só se manterá vivo na disputa se vencer os dois próximos compromissos – contra o Santos, no estádio do Maracanã, e o Sport, no Recife.

Felipão afirmou que a situação confortável do time é uma demonstração de que, apesar das críticas sobre o futebol não ser vistoso, o Palmeiras tem demonstrado poder de decisão. “Nós tínhamos um projeto e estamos chegando lá. Se não estamos jogando de uma forma brilhante para alguns, estamos jogando de forma concreta para chegar no objetivo. Eu sempre fui treinador de resultado, nunca me escondi atrás de outra carapuça. Eu jogo pelo resultado”, afirmou.

O time voltará a campo em Londrina, no estádio do Café, neste domingo, com várias mudanças na escalação. “Nós vamos trocar no mínimo cinco ou seis jogadores de novo”, prometeu. Depois do Paraná, o Palmeiras vai enfrentar o América-MG, no estádio Allianz Parque, o Vasco, no Rio de Janeiro, e encerra a campanha ao receber o Vitória, na sua arena.