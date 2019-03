Felipão indica que Palmeiras poupará na semi do Paulista por foco na Libertadores

O técnico Luiz Felipe Scolari adiantou que o Palmeiras terá mudanças para a primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista. Como a equipe terá compromisso na Copa Libertadores na próxima terça-feira, na Argentina, o treinador promete escalar no compromisso pelo Estadual uma formação modificada, para dar descanso aos principais atletas.

Após bater o Novorizontino por 5 a 0, no Pacaembu, o treinador afirmou que até mesmo já durante a partida começou a se preocupar com o desgaste de alguns dos atletas. “Quando o jogo já estava praticamente decidido, com 3 a 0, saiu o Felipe Melo, o Ricardo Goulart e depois o Deyverson. A gente vai manobrando de acordo com as condições que os jogadores apresentam. Se tiver de trocar, eu não tenho preocupação. Tenho jogadores de qualidade”, afirmou.

Felipão mencionou ser certo que três a quatro nomes devem deixar o time para o próximo compromisso. A partida pela primeira semifinal do Paulista deve ser marcada para sábado, pois na terça-feira o clube tem compromisso marcado pela Copa Libertadores. Contra o San Lorenzo, em Buenos Aires, a equipe tentará manter o 100% de aproveitamento na competição, após vencer os dois primeiros duelos da fase de grupos.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras vai esperar a definição dos dois jogos restantes das quartas de final para saber qual será o adversário. Seja qual for o rival, a equipe vai fazer a segunda partida como mandante, situação que não deixa Felipão mais confortável. “A melhor campanha não diz nada. Isso é zero. Ano passado o Palmeiras também era melhor campanha e perdeu. Tem de ganhar a semifinal e a final. O negócio é ganhar o que vem pela frente. Não interessa pensar na melhor campanha”, afirmou.

Após conseguir a maior goleada desde o retorno ao clube, em agosto, Felipão avaliou que o Palmeiras conquistou o placar elástico por ter aprimorado as finalizações. “Se formos contar, não tivemos tantas chances assim como tivemos em outros jogos. Tivemos um grande aproveitamento na bola parada. Fizemos cinco gols, mas se contar bem, tivemos umas sete chances. Foi um aproveitamento fantástico”, comentou.