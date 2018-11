Felipão ganha opção na lateral direita para enfrentar o Atlético-MG neste domingo

O lateral-direito Marcos Rocha treinou nesta quinta-feira com proteções na panturrilha e na coxa direita e deverá estar à disposição para o duelo contra o Atlético-MG, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não atua há um mês pelo Palmeiras em função de uma lesão na panturrilha.

Com a possível recuperação de Marcos Rocha, Felipão ganha uma opção importante para o jogo diante do Atlético-MG. Mayke, que vinha sendo titular, tem uma partida de suspensão a cumprir no Brasileirão e está fora do jogo em Belo Horizonte. No último sábado, contra o Santos, Felipão optou por improvisar o volante Jean no setor.

Além de Mayke, há outros dois suspensos: o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Dudu. O meia Hyoran e o atacante Willian, que não estiveram em campo nesta quinta-feira antes de a imprensa deixar a Academia de Futebol, em São Paulo, ainda estão se recuperando de lesão e fazem o processo de transição física.

Para sustentar a vantagem de cinco pontos na liderança do Brasileirão, o Palmeiras terá de superar um tabu: o time alviverde nunca derrotou o Atlético-MG no estádio Independência desde a reforma do local, reinaugurado em 2012.

Quebrar tabus não é uma novidade para o Palmeiras em 2018. O time conseguiu vencer o São Paulo, no estádio do Morumbi, algo que não acontecia desde 2002. Antes de vencer o rival tricolor por 2 a 0, o time alviverde já havia superado outros tabus. Encerrou a série de 10 jogos sem vencer o Cruzeiro, com o triunfo por 3 a 1 no Pacaembu, e derrotou o Atlético-MG depois de sete anos, com a vitória por 3 a 2 na arena alviverde.