Felipão diz que derrota no clássico não atrapalha planejamento do Palmeiras

A derrota para o Corinthians por 1 a 0 em casa, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, no último sábado, não atrapalha o planejamento do Palmeiras no Campeonato Paulista. De acordo com o técnico Luiz Felipe Scolari, o time alviverde está perto de alcançar a meta estipulada antes do começo do torneio.

“Temos 10 pontos, falta um ponto para alcançarmos o planejado. Não cobrarei os meus jogadores porque perdemos o clássico, estamos a um ponto do nosso objetivo”, explicou o treinador, que, no entanto, considerou justo o triunfo do arquirrival.

Felipão admitiu que a equipe falhou em alguns aspectos na partida, mas minimizou a importância do dérbi. “Clássico é importante ganhar? Sim. Mas são três pontos. Perdemos três pontos”, disse.

O treinador também saiu em defesa do atacante Carlos Eduardo, que foi escalado como titular e, muito nervoso, errou quase tudo o que tentou em campo até ser substituído por Felipe Pires no intervalo.

“É só o início, é o que a gente esperava. Ele teve a jogada que praticamente perdeu o gol de cabeça e aí deu uma caída. Ficou preocupado com aquilo. Erra todo mundo, acerta todo mundo, não tem problema nenhum. É um jogador que aos poucos vai se adaptar, vai errar e acertar”.

O Palmeiras terá um tempo longo para consertar os erros cometidos no clássico, já que só volta a campo no próximo dia 11, uma segunda-feira, às 20 horas, para enfrentar o Bragantino, no duelo que será no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pois o Allianz Parque receberá shows do cantor britânico Ed Sheeran.