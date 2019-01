Felipão dá bronca em Deyverson por chance perdida: ‘Tem de matar o jogo’

A atuação irregular e o placar magro de 1 a 0 na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), na última quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, não deixaram o técnico Luiz Felipe Scolari satisfeito. Ao analisar a partida, realizada no estádio Allianz Parque, em São Paulo, o treinador criticou o nível do desempenho e deu um puxão de orelha no atacante Deyverson, que perdeu uma chance clara de fazer 2 a 0.

Apesar de ter marcado o gol da vitória, Deyverson teve a oportunidade de ampliar ao ficar na frente do goleiro. Em vez de finalizar, ele preferiu tentar driblar Rodrigo Viana e ficou sem a bola. “Ele foi bem. Mas, quando tem de matar, tem de matar. O Deyverson não é habilidoso para drible. Ele tem de fazer gol. Se sabe fazer gol, que faça o gol”, afirmou Felipão na entrevista coletiva.

A preocupação do treinador é que em ocasiões como essa, o time possa deixar escapar a chance de definir o jogo. “Às vezes porque ele faz o gol, esquece que ainda está jogando. Em uma bola dessa, pode jogar o trabalho fora”, disse. A vitória foi a primeira do Palmeiras no Campeonato Paulista. Na estreia, a equipe havia empatado por 1 a 1 contra o Red Bull Brasil, em Campinas (SP), no último domingo.

Felipão sempre procurou conversar e corrigir o comportamento de Deyverson. O atacante sofreu no ano passado com críticas da torcida e com expulsões recorrentes, fruto de atitudes explosivas. O técnico do Palmeiras disse torcer para que o jogador consiga se controlar mais em 2019, já que assumiu um namoro com a cantora sertaneja Camila Nogueira. “Ele tem uma ou outra atitude impensada no jogo, mas tem se comportado muito bem. Às vezes, tem alguma situação de mídia em que extrapola, mas não adianta falar. Ele é assim mesmo”, afirmou o treinador.

O técnico promete fazer várias substituições para o próximo jogo da equipe, neste domingo, contra o São Caetano. A falta de ritmo e o início de temporada deixam Felipão conformado com o fato de que as atuações não devem ser convincentes neste princípio. “Não foi um jogo muito bom. Não jogamos com muita qualidade. É normal porque tem 20 dias de treino intensivo. Vamos ter de enfrentar isso”, disse.