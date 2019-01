Felipão comanda primeiro treino tático do Palmeiras na temporada

O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, comandou nesta quinta-feira a primeira atividade tática do time em 2019. Depois de dias trabalhos físicos e técnicos, o treinador reuniu o grupo pela manhã para iniciar os ajustes finais da formação que no sábado terá o primeiro teste da temporada, o jogo-treino com o Comercial, na Academia de Futebol.

Em treino fechado à imprensa, Felipão separou os titulares para um dos gramados enquanto o restante do elenco fez atividades em um campo reduzido. Os jogadores trabalharam movimentações, bolas aéreas, saídas de bolas rápidas e posicionamento. Segundo a assessoria de imprensa do clube, durante o treino o Felipão também testou variações e realizou trocas.

Na quarta-feira o técnico deu os primeiros indícios de qual formação titular deve utilizar. Os escolhidos são em grande parte jogadores que terminaram 2018 na equipe principal. Foram escalados na ocasião dez jogadores: Weverton, Mayke, Gómez, Luan, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Thiago Santos, Lucas Lima, Dudu e Deyverson.

Até a próxima quinta-feira o Palmeiras precisa entregar à Federação Paulista de Futebol (FPF) a lista dos inscritos no Campeonato Paulista. A relação vai conter 26 nomes. A comissão técnica trabalha com 36 nomes e pretende ainda negociar alguns jogadores para trabalhar com 30 atletas. A estreia do Palmeiras no Estadual será contra o Red Bull Brasil, em Campinas.

Além do jogo-treino com o Comercial no sábado pela manhã, o clube terá outra atividade na semana seguinte. O adversário será o Grêmio Osasco, também na Academia de Futebol. Os dois adversários do Palmeiras nesses testes são clubes que vão disputar a Série A3 do Paulista.