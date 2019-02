Felipão comanda coletivo no Palmeiras em treino fechado e poupa Ricardo Goulart

O Palmeiras começou nesta quinta-feira a definir o time titular para o jogo da próxima segunda, contra o Bragantino, pelo Campeonato Paulista. Em treino fechado na Academia de Futebol, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou uma atividade coletiva sem a presença do atacante Ricardo Goulart, que no dia anterior havia treinado com bola pela primeira vez.

O reforço trazido por empréstimo do Guangzhou Evergrande, da China, havia feito na quarta-feira o primeiro treino com bola junto com os companheiros. Porém, como ainda se recupera de cirurgia no joelho direito, desta vez ele não foi a campo e permaneceu na área interna. Ricardo Goulart foi apresentado pelo clube na quarta e ainda não tem data para estrear.

No treino, o técnico Felipão dividiu dois times e comandou uma atividade coletiva. A ênfase foi em fundamentos como transições, marcações e saídas de bola. Na sequência, os jogadores também praticaram bolas paradas e finalizações. O Palmeiras tem aproveitado a semana livre, sem compromissos pelo Campeonato Paulista, para realizar treinamentos em dois períodos.

Para o jogo da próxima segunda-feira, no Pacaembu, o Palmeiras já vendeu 14 mil ingressos antecipados. A partida não será no Allianz Parque porque a arena está cedida para a realização do show do cantor inglês Ed Sheeran.