Felipão afirma que Palmeiras está perto do nível das atuações de 2018

Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

A terceira vitória seguida no Campeonato Paulista, obtida na quarta-feira, sobre o Oeste, levou o técnico Luiz Felipe Scolari a elogiar a evolução do Palmeiras. Na opinião dele, o time começou a apresentar um futebol seguro e convincente similar ao do ano passado, quando se tornou campeão brasileiro e estabeleceu um recorde de 23 partidas de invencibilidade.

O treinador disse ter gostado da atuação do Palmeiras, que bateu o adversário por 1 a 0, em Barueri, com gol de Felipe Pires. “O Palmeiras está evoluindo tecnicamente, com as mudanças que a gente vem fazendo e com o estilo que está se aproximando do normal que a gente sempre jogou. E acho que o que nós tínhamos de fazer aqui foi bem feito”, explicou, em entrevista coletiva.

O Palmeiras começou a campanha no Paulistão com um empate por 1 a 1 com o Red Bull Brasil, depois venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0, São Caetano por 2 a 0 e o Oeste, também por 1 a 0. Nos primeiros jogos, o técnico avaliou que não se poderia cobrar da equipe bom desempenho. Agora, Felipão se diz satisfeito e defendeu que apesar de só ter enfrentado times pequenos, o Palmeiras foi convincente. “Todos são iguais e todos merecem o respeito do Palmeiras, e o Palmeiras tem que jogar bem para vencer essa dificuldade”, comentou.

No próximo sábado, no Allianz Parque, a equipe fará clássico com o Corinthians, às 17 horas. Já foram vendidos 33 mil ingressos antecipadamente. Felipão evitou falar sobre o momento do rival.

“Minha preocupação não é se o Corinthians vem de derrota. Minha preocupação é o Palmeiras. O Palmeiras venceu e conseguiu um número de pontos que lhe dá a possibilidade de classificação na chave em breve”, explicou o treinador.