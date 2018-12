Felipão adota ‘linha dura’ antes de jogo festivo com o Vitória

O técnico Luiz Felipe Scolari não quer encarar o jogo diante do Vitória, neste domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, apenas como uma partida festiva pela entrega do troféu de campeão. O treinador do Palmeiras decidiu fechar o treino desta sexta-feira à presença da imprensa, deve fazer o mesmo com a preparação de sábado e cobra seriedade dos jogadores na partida diante da equipe baiana, que já está rebaixada. As entrevistas exclusivas, comuns no início da semana, foram vetadas.

“Nós já somos campeões, mas queremos a vitória. Temos de encarar o rival com respeito. É importante para o clube, para nosso torcedor e também para coroar essa campanha, que foi muito boa, principalmente no segundo semestre”, disse o atacante Dudu ao Estado.

Após a conquista do título, o time de Felipão busca novos recordes no Campeonato Brasileiro. Com 22 jogos de invencibilidade, a equipe pode igualar no próximo domingo a marca do Palmeiras em 1993/1994, quando a equipe ficou 23 jogos sem perder.

A maior sequência invicta da história do Palmeiras foi conquistada com 26 partidas entre 1972 e 1973. Era o time da Segunda Academia. Mas, para alcançar o feito, o time atual terá de continuar invencível nas próximas rodadas do torneio no ano que vem.

Os últimos dois dias foram de festa para o elenco. Em vídeo que circula nas redes sociais, o próprio técnico Felipão foi flagrado cantando funk ao lado do atacante Deyverson em uma comemoração restrita ao elenco e familiares que foi realizada na noite de quarta-feira. Nos últimos dois treinos, os jogadores fizeram atividades leves, apenas com partidas de futevôlei.