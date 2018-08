Federação mexicana anuncia brasileiro Ferretti como técnico interino da seleção

A Federação Mexicana de Futebol anunciou nesta segunda-feira o brasileiro Ricardo Ferretti como comandante interino da seleção nacional. Sem especificar o período pelo qual o treinador permanecerá no comando, a entidade confirmou o nome do profissional de 64 anos para a vaga deixada por Juan Carlos Osorio após a queda para o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.

Na semana passada, o Tigres, clube comandado pelo brasileiro, revelou que havia recebido o convite da federação. A tendência é que Ferretti comande o México nos amistosos diante de Uruguai e Estados Unidos, mês que vem, mas a entidade limitou-se a dizer que o treinador dirigirá a seleção “nas próximas datas Fifa”.

Ferretti é um dos técnicos mais vencedores do futebol mexicano, com seis títulos nacionais defendendo três diferentes equipes. Apenas o técnico Ignacio Trelles levantou mais taças do que ele, com sete no total.

Esta será a segunda vez que ele comandará a seleção mexicana interinamente, repetindo o que aconteceu em 2015, quando antecedeu justamente Osorio. Na ocasião, o país derrotou os Estados Unidos e garantiu vaga na Copa das Confederações da Rússia.

Ferretti tem contrato com o Tigres até 2020 e não demonstrou interesse em interrompê-lo. O comandante, aliás, revelou há algumas semanas que chegou a ser procurado para assumir a seleção nacional como técnico efetivo após a Copa, mas recusou a proposta.