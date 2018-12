Falha mecânica em helicóptero provocou acidente que matou dono do Leicester

Investigadores explicaram nesta quinta-feira que o acidente com helicóptero que transportava o proprietário do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, e provocou a sua morte e a de outras quatro pessoas aconteceu por causa de uma falha mecânica.

Um relatório da Agência de Investigação de Acidentes de Transporte Aéreo (AAIB, na sigla em inglês) apontou que o mecanismo que liga os pedais ao rotor da cauda do helicóptero se desconectou, deixando de responder aos comandos do piloto. Assim, o helicóptero realizou uma curva incontrolável para a direita, girando até cair.

Empresário do setor varejista e proprietário do Leicester, o tailandês Srivaddhanaprabha foi um dos mortos do acidente ocorrido logo após uma partida do clube pelo Campeonato Inglês, um empate por 1 a 1 com o West Ham, realizado em 27 de outubro, no King Power Stadium. O acidente se deu nas proximidades do estádio, com o helicóptero caindo e depois pegando fogo no estacionamento.

O relatório divulgado pela AAIB ainda é preliminar, sendo que a investigação terá sequência, e foi apresentado após uma avaliação detalhada do sistema de controle do helicóptero.

As imagens do acidente, inclusive, indicavam que partes do rotor da cauda se soltaram no ar, momentos antes do acidente, que ocorreu apenas 40 segundos após a decolagem do helicóptero.

Vichai Srivaddhanaprabha adquiriu o Leicester em 2010 e conduziu o time na improvável conquista do título do Campeonato Inglês na temporada 2015/2016.