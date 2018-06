Fagner prevê evolução: ‘Nunca deixei de acreditar no meu trabalho’

Quando chegou a São Petersburgo no fim da noite de quarta-feira, Fagner seria apenas mais um jogador a compor o banco de reservas da seleção brasileira no importante duelo com a Costa Rica, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Mas, em 24 horas, tudo mudou. O titular da lateral direita do time nacional, Danilo, sofreu lesão no quadril direito em treinamento na Arena Zenit e o corintiano teve de superar uma inatividade de cerca de três meses sem atuar logo em uma das mais importantes partidas da sua carreira.

Foto: Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação

Fagner não jogava desde 29 de abril, quando sofreu lesão na coxa direita durante derrota da sua equipe para o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, mas ainda assim foi convocado por Tite para a Copa, mesmo não participando dos amistosos de preparação para o torneio e nem da estreia na Rússia.

Entretanto, o lateral exibiu atuação discreta e segura no triunfo por 2 a 0 sobre a Costa Rica, não tendo muito trabalho para conter os atacantes adversários e também crescendo de produção na etapa final, quando fez alguns cruzamentos perigosos.

Como ainda não há uma previsão sobre quando Danilo poderá voltar a ser aproveitado por Tite, Fagner deve ser mantido entre os titulares na quarta-feira, quando o Brasil vai enfrentar a Sérvia, em Moscou, precisando de um empate para avançar às oitavas de final da Copa.

O lateral-direito revelou que passou horas de ansiedade e pouco sono antes do confronto com a Costa Rica, mas exibiu satisfação com o seu desempenho em campo, além de prometer evoluir caso continue sendo aproveitado. Além disso, revelou que guardará a camisa do jogo em lugar especial e rejeitou a avaliação de que a seleção concentre excessivamente o seu jogo no lado direito do ataque.

A reportagem do Estado colheu essas e outras respostas de Fagner durante momentos diferentes da zona mista reservada para as entrevistas dos jogadores após a partida em que a seleção enfrentou a Costa Rica na sexta-feira. Confira o que ele falou:

Como foram as horas entre a confirmação de que o Danilo não poderia jogar e as que antecederam a sua entrada em campo?

O professor (Tite) bateu no meu quarto e me comunicou, pedindo para eu descansar bem. Óbvio que gerou uma ansiedade poder estrear em uma Copa do Mundo. Comuniquei minha família, por tudo o que eles passaram comigo. Tentei relaxar o máximo possível, mas é difícil. Quando entrei em campo, procurei fazer o que faço no clube, para apresentar um bom futebol e ajudar a seleção.

Você conversou com o Danilo após a revelação da lesão no quadril dele?

A gente se cumprimentou e ele me desejou sorte. Espero que ele se recupere logo. É uma situação muito difícil para o atleta sofrer lesão. Espero que o quanto antes ele esteja conosco para ajudar a equipe dentro de campo.

Como foi a conversa com o Tite e seus familiares sobre a sua escalação?

Para dormir, foi difícil. Tentei me desligar do mundo exterior para relaxar. Pensei até em não contar para a minha esposa, porque aí ela também não ia dormir. Mas conversei com ela, extravasei a informação. E todo mundo ficou firme e forte lá em casa torcendo.

Qual a avaliação do seu jogo de estreia na Copa do Mundo? Gostou da sua atuação?

Fiquei satisfeito pelo meu desempenho e pelo resultado. Há três meses eu não fazia um jogo completo, então estou muito feliz. Me preparei muito para chegar neste momento e bem.

Após três meses sem atuar, você se sentiu bem no jogo? Você sentiu a inatividade?

Pelo modo como treinamos, com intensidade e alto nível, acredito que me senti muito bem no jogo. Não saí extenuado. Estou feliz com tudo que aconteceu. Claro que fiquei cansado. Acredito que vou melhorando fisicamente e tecnicamente a cada jogo. Eu, como sou um cara bem chato, procuro sempre evoluir. A tendência é que eu melhore.

Você acha que a sua atuação contra a Costa Rica vai diminuir a desconfiança sobre o seu potencial para defender a seleção?

Desconfiança existe, mas é nessa hora que preciso mostrar força, fazer meu trabalho e demonstrar confiança. Nunca deixei de acreditar no meu trabalho, sempre me preparei. Estava treinando forte para ajudar a seleção, então fico feliz com o que aconteceu, pela maneira como o jogo se desenvolveu e a seleção conquistou a vitória.

O fato de o Brasil marcar os gols da vitória apenas nos acréscimos do segundo tempo mostra um time concentrado na busca pelo objetivo mesmo sob adversidade?

A gente criou inúmeras chances de gol. Vai ter dia em que se você não se desesperar, vai fazer o gol no fim do jogo. O gol pode sair no primeiro minuto ou no último. A gente precisa ter tranquilidade para continuar criando e finalizando no gol. Fomos felizes e fizemos os gols no final.

Vocês jogadores brincaram com o Tite sobre a queda dele na comemoração do primeiro gol do Brasil contra a Costa Rica?

Acaba sendo um pouco divertido pelo que aconteceu. Na hora ali, comemorando o gol, ainda mais pela maneira que foi, você não tem como controlar a euforia. Deixa as brincadeiras internas mesmas, assim fica melhor.

O lado esquerdo é considerado o mais forte da seleção, enquanto a equipe pouco tem criado pela direita. Como melhorar isso?

É situação de jogo. Alguns jogos vão se resolver pela esquerda, outros pela direita e outros de um modo mais central. Isso é muito da criação e das brechas que o adversário dá. Você acaba se adaptando às situações de jogo.

Você pretende guardar a camisa do jogo com a Costa Rica, fazer algo especial com ela?

Foi meu primeiro jogo em Copa do Mundo, então é um orgulho muito grande representar o meu país, ainda mais com a vitória. Essa eu vou pegar autógrafo de todo mundo e colocar em um quadro.