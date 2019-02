Fàbregas decide e Monaco volta a vencer no Campeonato Francês após seis rodadas

As contratações do técnico português Leonardo Jardim e do centroavante espanhol Cesc Fàbregas parecem ter surtido efeito na tentativa de acabar com a crise que ronda o Monaco desde o início da temporada. Neste sábado, o time de Montecarlo recebeu o Toulouse no estádio Louis II e venceu por 2 a 1, pela 23.ª rodada do Campeonato Francês, acabando com um jejum de seis jogos na competição.

Com os três pontos, o Monaco chegou aos 18 e respirou no Campeonato Francês, apesar de ainda estar na zona de rebaixamento. O time do Principado ultrapassou o Amiens, que perdeu neste sábado para o Rennes por 1 a 0, e é agora o 18.º colocado. O Caen, primeiro time fora da degola, supera os monegascos apenas nos critérios de desempate. Já o Toulouse está em 14.º lugar, com 26.

Não foi fácil para o Monaco em campo. O primeiro gol saiu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Gelson Martins, contratado junto ao Atlético de Madrid nesta janela de transferências, rolou para o russo Golovin abrir o placar. O empate do Toulouse saiu pouco depois, aos 20. Em cobrança de escanteio, Jullien deixou tudo igual.

O gol da vitória, aos 17 minutos do segundo tempo, saiu dos pés de outro contratado pelo Monaco em janeiro. Após boa jogada pela esquerda, o colombiano Falcao García não conseguiu concluir dentro da área e a bola sobrou para Fàbregas encher o pé.

Em outros jogos deste sábado, o Olympique de Marselha decepcionou mais uma vez ao ser derrotado pelo Reims por 2 a 1, fora de casa. O time de Marselha está na 10.ª colocação com 31 pontos, três a menos que o rival, que ocupa a sétima posição.

Já na luta contra o rebaixamento, o Angers bateu o Dijon por 1 a 0, jogando em casa. O time vencedor subiu para 27 pontos, agora em 13.º lugar. O derrotado é o 16.º, com 20.