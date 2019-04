Carille esboça time com Ramiro e Jadson entre titulares

O técnico Fábio Carille esboçou na manhã desta quinta-feira o Corinthians para o primeiro duelo contra o São Paulo pela final do Campeonato Paulista – o jogo de ida acontece no estádio do Morumbi, na capital, neste domingo, às 16 horas.

Preocupado em não perder o primeiro jogo, o treinador optou por uma formação mais defensiva, com o meio de campo reforçado. A única baixa foi o lateral-esquerdo Danilo Avelar. O jogador ficou na academia e deve ir a campo nesta sexta-feira.

As novidades na escalação foram Jadson na vaga do equatoriano Sornoza e do volante Ramiro no lugar do atacante Pedrinho. A primeira alteração muda pouco a forma de o time jogar. A outra tira um pouco da criatividade da equipe e dá mais força de marcação.

A equipe titular do Corinthians treinou com: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Júnior Urso e Jadson; Ramiro, Gustavo e Clayson. Nesta quinta-feira ninguém concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, em São Paulo.

O elenco volta às atividades na manhã desta sexta-feira. Carille deve definir mesmo a escalação no treino de sábado, que será fechado para a imprensa. O Corinthians vem de uma fraca apresentação contra o Santos na semifinal e, segundo o presidente Andrés Sanchez declarou, precisa jogar muito melhor se quiser vencer o São Paulo na final.