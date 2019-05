Fábio brilha, Thiago Neves decide e Cruzeiro derrota Ceará no Mineirão

Com grande atuação do goleiro Fábio, o Cruzeiro conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Ceará pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na noite desta quarta-feira, no Estádio do Mineirão, pela segunda rodada. O único gol do duelo foi marcado por Thiago Neves.

O resultado levou o time celeste aos três pontos, já que na rodada inicial havia perdido para o Flamengo, por 2 a 1. O Ceará tem a mesma pontuação. Na estreia, o time alvinegro bateu o CSA por 4 a 0.

O primeiro tempo só terminou com o placar zerado por causa de Fábio. O goleiro defendeu seu 26º pênalti na carreira para salvar o time celeste. Após a bola bater no braço de Lucas Romero, o árbitro Wagner Reway consultou o VAR e assinalou a infração. Ricardo Bueno foi para a cobrança, mas parou na defesa do goleiro.

Com Rodriguinho poupado e Marquinhos Gabriel lesionado, o Cruzeiro sofreu na criação. Robinho exerceu essa função e até conseguiu mandar uma boa bola para Fred. O atacante mandou rente à trave. Thiago Neves também chegou com perigo, em chute de fora da área. Diogo Silva defendeu.

O Ceará, apesar de ter perdido um pênalti, não afrouxou, chegou a ser melhor do Cruzeiro em vários momentos da partida, mas encontrou Fábio em noite inspirada. Aos 45 minutos, Leandro Carvalho arriscou, a bola desviou e o goleiro fez um milagre. Na sobra, Ricardo Bueno tocou para Chico marcar, mas o árbitro anulou o lance, pegando impedimento do ex-atacante do Palmeiras. A resposta veio com Fred, em nova defesa de Diogo Silva.

No segundo tempo, o Cruzeiro fez a bola rodar e precisou de apenas quatro minutos para abrir o placar. David avançou pela esquerda e tocou para Robinho. O meia chutou para grande defesa de Diogo Silva. Na sobra, Thiago Neves só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes.

Com mais posse de bola, o time mineiro diminuiu o ritmo de jogo, mas acabou dando uma brecha para o Ceará, que só não aproveitou porque Fábio voltou a brilhar. Aos 27 minutos, Carleto avançou pela esquerda e cruzou para Ricardo Bueno. O atacante apareceu de elemento surpresa e cabeceou para um milagre do goleiro celeste.

O Ceará pressionou o Cruzeiro nos minutos finais, mas não teve jeito de passar por Fábio. Aos 43 minutos, Roger aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou na trave. A bola sobrou para Bergson, que deu um toque sutil para o goleiro salvar mais uma e assegurar o triunfo mineiro.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Atlético-MG no sábado, às 21h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No domingo, às 16h, o Cruzeiro recebe o Goiás, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 x 0 CEARÁ

CRUZEIRO – Fábio; Edílson, Dedé, Léo e Dodô; Lucas Romero, Ariel Cabral (Lucas Silva), Robinho, Marquinhos Gabriel (David) e Thiago Neves (Jadson); Fred. Técnico: Mano Menezes.

CEARÁ – Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Thiago Carleto; Fabinho, Auremir e Ricardinho (Fernando Sobral); Leandro Carvalho, Ricardo Bueno (Roger) e Chico (Bergson). Técnico: Enderson Moreira.

GOL – Thiago Neves, aos quatro minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Romero (Cruzeiro).

ÁRBITRO – Wagner Reway (MT).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).