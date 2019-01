Ezequiel exalta estilo ofensivo de Fernando Diniz e projeta evolução do Flu

O Fluminense venceu pela segunda vez seguida no Campeonato Carioca e teve no lateral Ezequiel um de seus destaques. O jogador, recém-contratado junto ao Cruzeiro, marcou o primeiro gol do triunfo por 3 a 1 sobre a Portuguesa, no domingo. Nesta segunda-feira, ele exaltou o estilo ofensivo implementado pelo técnico Fernando Diniz.

“É uma característica do nosso treinador buscar esse futebol ofensivo, e dos nossos jogadores também. Claro que temos que ter preocupações defensivas, ainda temos muito a melhorar à medida que passam os jogos, buscando sempre nossos objetivos”, declarou.

O resultado do fim de semana também refletiu a evolução demonstrada em campo pelo Fluminense. E para Ezequiel, a tendência é que o time mostre um futebol ainda melhor no decorrer da temporada, conforme for absorvendo o estilo de Fernando Diniz.

“Com o passar dos jogos, vamos buscando o melhor entrosamento. No meu gol, o Daniel, que tem muita qualidade, percebeu bem a minha movimentação. Vamos trabalhando para criar mais jogadas e situações assim. É início de temporada, mas estamos em uma caminhada muito boa”, considerou.

O jogador também não escondeu a felicidade por marcar pela primeira vez um gol em um estádio lendário como o Maracanã. “Todo jogador sonha em marcar no Maracanã, ainda mais com uma camisa pesada como a do Fluminense. Fiquei muito feliz, além de termos conseguido a vitória.”