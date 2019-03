Exame descarta necessidade de cirurgia, mas Piris da Motta desfalcará o Flamengo

Lesionado a serviço da seleção paraguaia, em amistoso diante do Peru, o volante Piris da Motta se reapresentou ao Flamengo nesta segunda-feira. O jogador foi submetido a exames que descartaram a necessidade de cirurgia no ombro contundido, mas será desfalque diante do Fluminense nesta quarta-feira, na Maracanã, pela semifinal da Taça Rio.

Piris da Motta sofreu uma luxação no ombro direito diante do Peru e precisou ser substituído nos últimos minutos do primeiro tempo. Havia o temor pela necessidade de uma cirurgia, mas os exames desta segunda tranquilizaram a comissão técnica, ao menos momentaneamente.

“O atleta Piris da Motta realizou exames complementares hoje (segunda-feira) e que não mostraram nada de diferente dos exames e do primeiro atendimento que foi feito pela seleção paraguaia. O atleta se apresentou hoje e foi decidido pelo tratamento não cirúrgico e pela fisioterapia, reabilitação funcional. Mas, no momento, ele vai permanecer até sexta-feira com o ombro imobilizado. Na sexta-feira, ele será reavaliado”, explicou o médico Márcio Tannure.

O elenco flamenguista também se reapresentou nesta segunda, um dia depois de bater o próprio Fluminense por 3 a 2, pela última rodada da primeira fase da Taça Rio. Aqueles que atuaram como titulares no clássico fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do grupo participou de um treino focado na posse de bola.