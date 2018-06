Exame aponta lesão na panturrilha e Diego desfalca o Flamengo contra o Palmeiras

Diego está fora do Flamengo na partida contra o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21 horas, no Allianz Parque, em São Paulo, a última do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo. O meia teve edema na panturrilha direita constatado em exame no CT Ninho do Urubu nesta terça-feira.

O jogador sentiu o incômodo no último domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Paraná, que ele ajudou a construir com um gol de falta. Na ocasião, ele pediu para sair e foi substituído por Marlos aos 26 minutos do segundo tempo. Com a lesão, Diego só volta a atuar depois da disputa do Mundial.

O técnico Mauricio Barbieri tem o meia Jean Lucas e o atacante Marlos como opções para o lugar de Diego. No Fla-Flu, quando Diego também esteve fora, Marlos foi o escolhido, ao passo que Jean Lucas esteve em campo contra o Paraná para ocupar a vaga de Lucas Paquetá. O volante Willian Arão também é uma opção, caso Barbieri prefira um time menos ofensivo.

Além de Diego, os zagueiros Juan, Réver e Rhodolfo, lesionados, seguem fora, o que permite a continuidade dos jovens Léo Duarte e Matheus Thuler no time titular. A novidade na lista de relacionados é o lateral-direito Paraná, que não atua há um mês. Ele se recuperou de um estiramento no ligamento do joelho direito e deve começar a partida entre os reservas.

FELIZ – O volante Cuellar comemorou a renovação de contrato com o Flamengo, que ocorreu no último sábado. O colombiano, que foi cortado da lista final do técnico José Pékerman para a Copa do Mundo, teve seu vínculo com o clube carioca estendido até junho de 2022.

“Fiquei muito feliz, estou animado de ficar por mais tempo aqui no Flamengo. É um sonho jogar aqui. Para mim foi importante o reconhecimento não só da diretoria, mas também dos torcedores desde que cheguei ao Brasil. Vou seguir dando sempre meu melhor. Ainda tenho sonhos por cumprir e espero ficar por muito tempo no Flamengo”, disse.

Veja a lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o Palmeiras:

Goleiros: César, Diego Alves e Thiago;

Zagueiros: Léo Duarte, Matheus Dantas e Thuler;

Laterais: Pará, Renê, Rodinei e Michael;

Volantes: Cuéllar, Jonas, Rômulo e Willian Arão;

Meias: Everton Ribeiro, Jean Lucas e Lucas Paquetá;

Atacantes: Felipe Vizeu, Geuvânio, Henrique Dourado, Lincoln, Marlos e Vinicius Júnior.